Prognoza ceny Infinitar Governance Token na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Infinitar Governance Token (IGT) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Infinitar Governance Token może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.001236. Prognoza ceny Infinitar Governance Token (IGT) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Infinitar Governance Token może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.001298. Prognoza ceny Infinitar Governance Token (IGT) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena IGT na 2027 rok wyniesie $ 0.001363 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Infinitar Governance Token (IGT) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena IGT na 2028 rok wyniesie $ 0.001431 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Infinitar Governance Token (IGT) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena IGT w 2029 roku wyniesie $ 0.001503 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Infinitar Governance Token (IGT) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena IGT w 2030 roku wyniesie $ 0.001578 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Infinitar Governance Token (IGT) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Infinitar Governance Token może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.002571. Prognoza ceny Infinitar Governance Token (IGT) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Infinitar Governance Token może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.004188. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.001236 0.00%

2026 $ 0.001298 5.00%

2027 $ 0.001363 10.25%

2028 $ 0.001431 15.76%

2029 $ 0.001503 21.55%

2030 $ 0.001578 27.63%

2031 $ 0.001657 34.01%

2032 $ 0.001740 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.001827 47.75%

2034 $ 0.001918 55.13%

2035 $ 0.002014 62.89%

2036 $ 0.002115 71.03%

2037 $ 0.002220 79.59%

2038 $ 0.002332 88.56%

2039 $ 0.002448 97.99%

2040 $ 0.002571 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Infinitar Governance Token na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.001236 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.001236 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.001237 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.001241 0.41% Prognoza ceny Infinitar Governance Token (IGT) na dziś Przewidywana cena dla IGT w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.001236 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Infinitar Governance Token (IGT) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny IGT z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.001236 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Infinitar Governance Token (IGT) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla IGT, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.001237 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Infinitar Governance Token (IGT) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena IGT wynosi $0.001241 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Infinitar Governance Token Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 578.65K$ 578.65K $ 578.65K Podaż w obiegu 468.53M 468.53M 468.53M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena IGT to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto IGT ma podaż w obiegu wynoszącą 468.53M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 578.65K. Zobacz na żywo cenę IGT

Historyczna cena Infinitar Governance Token Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Infinitar Governance Token, cena Infinitar Governance Token wynosi 0.001236USD. Podaż w obiegu Infinitar Governance Token (IGT) wynosi 468.53M IGT , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $578,652 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -11.56% $ -0.000161 $ 0.001537 $ 0.001218

7 D -49.58% $ -0.000613 $ 0.011033 $ 0.001236

30 Dni -89.00% $ -0.001100 $ 0.011033 $ 0.001236 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Infinitar Governance Token zanotował zmianę ceny o $-0.000161 , co stanowi -11.56% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Infinitar Governance Token osiągnął maksimum na poziomie $0.011033 i minimum na poziomie $0.001236 . Zanotowano zmianę ceny o -49.58% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał IGT do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Infinitar Governance Token o -89.00% , co odpowiada około $-0.001100 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny IGT.

Jak działa moduł przewidywania ceny Infinitar Governance Token (IGT)? Moduł predykcji ceny Infinitar Governance Token to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu IGT. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Infinitar Governance Token na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów IGT, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Infinitar Governance Token. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość IGT. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę IGT, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Infinitar Governance Token.

Dlaczego prognoaza ceny IGT jest ważna?

Prognozy cen IGT są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

