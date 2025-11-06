Prognoza ceny InfiniFi USD (IUSD) (USD)

Sprawdź prognozy cen InfiniFi USD na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość IUSD w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny InfiniFi USD na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny InfiniFi USD (IUSD) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy InfiniFi USD może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.999902. Prognoza ceny InfiniFi USD (IUSD) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy InfiniFi USD może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 1.0498. Prognoza ceny InfiniFi USD (IUSD) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena IUSD na 2027 rok wyniesie $ 1.1023 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny InfiniFi USD (IUSD) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena IUSD na 2028 rok wyniesie $ 1.1575 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny InfiniFi USD (IUSD) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena IUSD w 2029 roku wyniesie $ 1.2153 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny InfiniFi USD (IUSD) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena IUSD w 2030 roku wyniesie $ 1.2761 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny InfiniFi USD (IUSD) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena InfiniFi USD może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 2.0787. Prognoza ceny InfiniFi USD (IUSD) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena InfiniFi USD może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 3.3860. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.999902 0.00%

2026 $ 1.0498 5.00%

2027 $ 1.1023 10.25%

2028 $ 1.1575 15.76%

2029 $ 1.2153 21.55%

2030 $ 1.2761 27.63%

2031 $ 1.3399 34.01%

2032 $ 1.4069 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 1.4773 47.75%

2034 $ 1.5511 55.13%

2035 $ 1.6287 62.89%

2036 $ 1.7101 71.03%

2037 $ 1.7956 79.59%

2038 $ 1.8854 88.56%

2039 $ 1.9797 97.99%

2040 $ 2.0787 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny InfiniFi USD na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.999902 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 1.0000 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 1.0008 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 1.0040 0.41% Prognoza ceny InfiniFi USD (IUSD) na dziś Przewidywana cena dla IUSD w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.999902 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny InfiniFi USD (IUSD) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny IUSD z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $1.0000 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa InfiniFi USD (IUSD) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla IUSD, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $1.0008 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa InfiniFi USD (IUSD) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena IUSD wynosi $1.0040 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen InfiniFi USD Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 166.63M$ 166.63M $ 166.63M Podaż w obiegu 166.62M 166.62M 166.62M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena IUSD to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto IUSD ma podaż w obiegu wynoszącą 166.62M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 166.63M. Zobacz na żywo cenę IUSD

Historyczna cena InfiniFi USD Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami InfiniFi USD, cena InfiniFi USD wynosi 0.999902USD. Podaż w obiegu InfiniFi USD (IUSD) wynosi 166.62M IUSD , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $166,631,532 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.03% $ 0.000297 $ 1.002 $ 0.99842

7 D 0.03% $ 0.000251 $ 1.0015 $ 0.998742

30 Dni 0.02% $ 0.000190 $ 1.0015 $ 0.998742 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin InfiniFi USD zanotował zmianę ceny o $0.000297 , co stanowi 0.03% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs InfiniFi USD osiągnął maksimum na poziomie $1.0015 i minimum na poziomie $0.998742 . Zanotowano zmianę ceny o 0.03% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał IUSD do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana InfiniFi USD o 0.02% , co odpowiada około $0.000190 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny IUSD.

Jak działa moduł przewidywania ceny InfiniFi USD (IUSD)? Moduł predykcji ceny InfiniFi USD to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu IUSD. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania InfiniFi USD na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów IUSD, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę InfiniFi USD. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość IUSD. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę IUSD, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał InfiniFi USD.

Dlaczego prognoaza ceny IUSD jest ważna?

Prognozy cen IUSD są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

