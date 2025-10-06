Prognoza ceny Hypha Staked AVAX (STAVAX) (USD)

Sprawdź prognozy cen Hypha Staked AVAX na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość STAVAX w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny Hypha Staked AVAX na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Hypha Staked AVAX (STAVAX) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Hypha Staked AVAX może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 34.07. Prognoza ceny Hypha Staked AVAX (STAVAX) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Hypha Staked AVAX może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 35.7735. Prognoza ceny Hypha Staked AVAX (STAVAX) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena STAVAX na 2027 rok wyniesie $ 37.5621 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Hypha Staked AVAX (STAVAX) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena STAVAX na 2028 rok wyniesie $ 39.4402 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Hypha Staked AVAX (STAVAX) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena STAVAX w 2029 roku wyniesie $ 41.4122 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Hypha Staked AVAX (STAVAX) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena STAVAX w 2030 roku wyniesie $ 43.4829 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Hypha Staked AVAX (STAVAX) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Hypha Staked AVAX może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 70.8290. Prognoza ceny Hypha Staked AVAX (STAVAX) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Hypha Staked AVAX może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 115.3731.

October 7, 2025(Jutro) $ 34.0746 0.01%

October 13, 2025(Ten tydzień) $ 34.1026 0.10%

November 5, 2025(30 Dni) $ 34.2100 0.41% Prognoza ceny Hypha Staked AVAX (STAVAX) na dziś Przewidywana cena dla STAVAX w dniu October 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $34.07 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Hypha Staked AVAX (STAVAX) na jutro Na October 7, 2025(Jutro) prognoza ceny STAVAX z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $34.0746 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Hypha Staked AVAX (STAVAX) na ten tydzień Do October 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla STAVAX, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $34.1026 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Hypha Staked AVAX (STAVAX) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena STAVAX wynosi $34.2100 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Hypha Staked AVAX Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 29.22M$ 29.22M $ 29.22M Podaż w obiegu 858.84K 858.84K 858.84K Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena STAVAX to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto STAVAX ma podaż w obiegu wynoszącą 858.84K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 29.22M. Zobacz na żywo cenę STAVAX

Historyczna cena Hypha Staked AVAX Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Hypha Staked AVAX, cena Hypha Staked AVAX wynosi 34.07USD. Podaż w obiegu Hypha Staked AVAX (STAVAX) wynosi 858.84K STAVAX , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $29,217,177 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.20% $ 0.069143 $ 35.29 $ 33.85

7 D 3.88% $ 1.3206 $ 35.5928 $ 27.7138

30 Dni 23.72% $ 8.0815 $ 35.5928 $ 27.7138 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Hypha Staked AVAX zanotował zmianę ceny o $0.069143 , co stanowi 0.20% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Hypha Staked AVAX osiągnął maksimum na poziomie $35.5928 i minimum na poziomie $27.7138 . Zanotowano zmianę ceny o 3.88% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał STAVAX do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Hypha Staked AVAX o 23.72% , co odpowiada około $8.0815 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny STAVAX.

Jak działa moduł przewidywania ceny Hypha Staked AVAX (STAVAX)? Moduł predykcji ceny Hypha Staked AVAX to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu STAVAX. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Hypha Staked AVAX na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów STAVAX, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Hypha Staked AVAX. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość STAVAX. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę STAVAX, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Hypha Staked AVAX.

Dlaczego prognoaza ceny STAVAX jest ważna?

Prognozy cen STAVAX są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

