Prognoza ceny Home Depot xStock (HDX) (USD)

Sprawdź prognozy cen Home Depot xStock na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość HDX w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Home Depot xStock % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Home Depot xStock na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Home Depot xStock (HDX) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Home Depot xStock może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 373.69. Prognoza ceny Home Depot xStock (HDX) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Home Depot xStock może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 392.3745. Prognoza ceny Home Depot xStock (HDX) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena HDX na 2027 rok wyniesie $ 411.9932 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Home Depot xStock (HDX) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena HDX na 2028 rok wyniesie $ 432.5928 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Home Depot xStock (HDX) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena HDX w 2029 roku wyniesie $ 454.2225 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Home Depot xStock (HDX) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena HDX w 2030 roku wyniesie $ 476.9336 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Home Depot xStock (HDX) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Home Depot xStock może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 776.8746. Prognoza ceny Home Depot xStock (HDX) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Home Depot xStock może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 1,265.4469. Rok Cena Wzrost 2025 $ 373.69 0.00%

2026 $ 392.3745 5.00%

2027 $ 411.9932 10.25%

2028 $ 432.5928 15.76%

2029 $ 454.2225 21.55%

2030 $ 476.9336 27.63%

2031 $ 500.7803 34.01%

2032 $ 525.8193 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 552.1103 47.75%

2034 $ 579.7158 55.13%

2035 $ 608.7016 62.89%

2036 $ 639.1367 71.03%

2037 $ 671.0935 79.59%

2038 $ 704.6482 88.56%

2039 $ 739.8806 97.99%

2040 $ 776.8746 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Home Depot xStock na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 373.69 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 373.7411 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 374.0483 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 375.2257 0.41% Prognoza ceny Home Depot xStock (HDX) na dziś Przewidywana cena dla HDX w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $373.69 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Home Depot xStock (HDX) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny HDX z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $373.7411 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Home Depot xStock (HDX) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla HDX, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $374.0483 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Home Depot xStock (HDX) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena HDX wynosi $375.2257 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Home Depot xStock Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 125.30K$ 125.30K $ 125.30K Podaż w obiegu 335.30 335.30 335.30 Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena HDX to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto HDX ma podaż w obiegu wynoszącą 335.30 oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 125.30K. Zobacz na żywo cenę HDX

Historyczna cena Home Depot xStock Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Home Depot xStock, cena Home Depot xStock wynosi 373.69USD. Podaż w obiegu Home Depot xStock (HDX) wynosi 335.30 HDX , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $125,299 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -2.13% $ -8.1457 $ 383.53 $ 371.24

7 D -1.79% $ -6.7251 $ 389.6230 $ 371.2412

30 Dni -3.78% $ -14.1471 $ 389.6230 $ 371.2412 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Home Depot xStock zanotował zmianę ceny o $-8.1457 , co stanowi -2.13% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Home Depot xStock osiągnął maksimum na poziomie $389.6230 i minimum na poziomie $371.2412 . Zanotowano zmianę ceny o -1.79% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał HDX do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Home Depot xStock o -3.78% , co odpowiada około $-14.1471 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny HDX.

Jak działa moduł przewidywania ceny Home Depot xStock (HDX)? Moduł predykcji ceny Home Depot xStock to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu HDX. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Home Depot xStock na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów HDX, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Home Depot xStock. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość HDX. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę HDX, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Home Depot xStock.

Dlaczego prognoaza ceny HDX jest ważna?

Prognozy cen HDX są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

