Prognoza ceny Haedal Staked WAL (HAWAL) (USD)

Sprawdź prognozy cen Haedal Staked WAL na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość HAWAL w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Haedal Staked WAL
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny Haedal Staked WAL
--
----
0.00%
USD
Rzeczywista
Prognozowana
Prognoza ceny Haedal Staked WAL na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny Haedal Staked WAL (HAWAL) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy Haedal Staked WAL może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.213324.

Prognoza ceny Haedal Staked WAL (HAWAL) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy Haedal Staked WAL może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.223990.

Prognoza ceny Haedal Staked WAL (HAWAL) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena HAWAL na 2027 rok wyniesie $ 0.235189 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny Haedal Staked WAL (HAWAL) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena HAWAL na 2028 rok wyniesie $ 0.246949 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny Haedal Staked WAL (HAWAL) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena HAWAL w 2029 roku wyniesie $ 0.259296 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny Haedal Staked WAL (HAWAL) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena HAWAL w 2030 roku wyniesie $ 0.272261 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny Haedal Staked WAL (HAWAL) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena Haedal Staked WAL może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.443485.

Prognoza ceny Haedal Staked WAL (HAWAL) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena Haedal Staked WAL może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.722390.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 0.213324
    0.00%
  • 2026
    $ 0.223990
    5.00%
  • 2027
    $ 0.235189
    10.25%
  • 2028
    $ 0.246949
    15.76%
  • 2029
    $ 0.259296
    21.55%
  • 2030
    $ 0.272261
    27.63%
  • 2031
    $ 0.285874
    34.01%
  • 2032
    $ 0.300168
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 0.315176
    47.75%
  • 2034
    $ 0.330935
    55.13%
  • 2035
    $ 0.347482
    62.89%
  • 2036
    $ 0.364856
    71.03%
  • 2037
    $ 0.383099
    79.59%
  • 2038
    $ 0.402254
    88.56%
  • 2039
    $ 0.422366
    97.99%
  • 2040
    $ 0.443485
    107.89%
Pokaż więcej

Krótkoterminowa prognoza ceny Haedal Staked WAL na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 0.213324
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 0.213353
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 0.213528
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 0.214200
    0.41%
Prognoza ceny Haedal Staked WAL (HAWAL) na dziś

Przewidywana cena dla HAWAL w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.213324. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny Haedal Staked WAL (HAWAL) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny HAWAL z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.213353. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa Haedal Staked WAL (HAWAL) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla HAWAL, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.213528. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa Haedal Staked WAL (HAWAL) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena HAWAL wynosi $0.214200. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Haedal Staked WAL

--
----

--

$ 34.35K
$ 34.35K$ 34.35K

160.00K
160.00K 160.00K

--
----

--

Najnowsza cena HAWAL to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --.
Ponadto HAWAL ma podaż w obiegu wynoszącą 160.00K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 34.35K.

Historyczna cena Haedal Staked WAL

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Haedal Staked WAL, cena Haedal Staked WAL wynosi 0.213324USD. Podaż w obiegu Haedal Staked WAL (HAWAL) wynosi 160.00K HAWAL, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $34,347.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    -2.40%
    $ -0.005252
    $ 0.223607
    $ 0.210869
  • 7 D
    -1.01%
    $ -0.002174
    $ 0.407850
    $ 0.201821
  • 30 Dni
    -48.13%
    $ -0.102681
    $ 0.407850
    $ 0.201821
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin Haedal Staked WAL zanotował zmianę ceny o $-0.005252, co stanowi -2.40% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs Haedal Staked WAL osiągnął maksimum na poziomie $0.407850 i minimum na poziomie $0.201821. Zanotowano zmianę ceny o -1.01%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał HAWAL do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Haedal Staked WAL o -48.13%, co odpowiada około $-0.102681 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny HAWAL.

Jak działa moduł przewidywania ceny Haedal Staked WAL (HAWAL)?

Moduł predykcji ceny Haedal Staked WAL to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu HAWAL. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Haedal Staked WAL na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów HAWAL, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Haedal Staked WAL. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość HAWAL.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę HAWAL, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Haedal Staked WAL.

Dlaczego prognoaza ceny HAWAL jest ważna?

Prognozy cen HAWAL są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w HAWAL?
Według Twoich prognoz HAWAL osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny HAWAL na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny Haedal Staked WAL (HAWAL), przewidywana cena HAWAL osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 HAWAL w 2026 roku?
Cena 1 Haedal Staked WAL (HAWAL) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz HAWAL wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena HAWAL w 2027 roku?
Haedal Staked WAL (HAWAL) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 HAWAL do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa HAWAL w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Haedal Staked WAL (HAWAL) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa HAWAL w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Haedal Staked WAL (HAWAL) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 HAWAL w 2030 roku?
Cena 1 Haedal Staked WAL (HAWAL) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz HAWAL wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny HAWAL na 2040 rok?
Haedal Staked WAL (HAWAL) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 HAWAL do 2040 roku.
Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.