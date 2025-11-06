Prognoza ceny Guardian Golden Ball (GBT) (USD)

Sprawdź prognozy cen Guardian Golden Ball na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość GBT w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Guardian Golden Ball % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Guardian Golden Ball na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Guardian Golden Ball (GBT) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Guardian Golden Ball może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0. Prognoza ceny Guardian Golden Ball (GBT) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Guardian Golden Ball może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0. Prognoza ceny Guardian Golden Ball (GBT) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena GBT na 2027 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Guardian Golden Ball (GBT) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena GBT na 2028 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Guardian Golden Ball (GBT) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena GBT w 2029 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Guardian Golden Ball (GBT) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena GBT w 2030 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Guardian Golden Ball (GBT) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Guardian Golden Ball może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Prognoza ceny Guardian Golden Ball (GBT) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Guardian Golden Ball może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0 0.41% Prognoza ceny Guardian Golden Ball (GBT) na dziś Przewidywana cena dla GBT w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Guardian Golden Ball (GBT) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny GBT z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Guardian Golden Ball (GBT) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla GBT, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Guardian Golden Ball (GBT) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena GBT wynosi $0 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Guardian Golden Ball Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 12.82K$ 12.82K $ 12.82K Podaż w obiegu 200.00M 200.00M 200.00M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena GBT to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto GBT ma podaż w obiegu wynoszącą 200.00M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 12.82K. Zobacz na żywo cenę GBT

Historyczna cena Guardian Golden Ball Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Guardian Golden Ball, cena Guardian Golden Ball wynosi 0USD. Podaż w obiegu Guardian Golden Ball (GBT) wynosi 200.00M GBT , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $12,822.73 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 14.33% $ 0 $ 0 $ 0

7 D -31.51% $ 0 $ 0.000243 $ 0.000054

30 Dni -73.78% $ 0 $ 0.000243 $ 0.000054 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Guardian Golden Ball zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 14.33% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Guardian Golden Ball osiągnął maksimum na poziomie $0.000243 i minimum na poziomie $0.000054 . Zanotowano zmianę ceny o -31.51% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał GBT do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Guardian Golden Ball o -73.78% , co odpowiada około $0 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny GBT.

Jak działa moduł przewidywania ceny Guardian Golden Ball (GBT)? Moduł predykcji ceny Guardian Golden Ball to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu GBT. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Guardian Golden Ball na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów GBT, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Guardian Golden Ball. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość GBT. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę GBT, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Guardian Golden Ball.

Dlaczego prognoaza ceny GBT jest ważna?

Prognozy cen GBT są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w GBT? Według Twoich prognoz GBT osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny GBT na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Guardian Golden Ball (GBT), przewidywana cena GBT osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 GBT w 2026 roku? Cena 1 Guardian Golden Ball (GBT) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz GBT wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena GBT w 2027 roku? Guardian Golden Ball (GBT) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 GBT do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa GBT w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Guardian Golden Ball (GBT) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa GBT w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Guardian Golden Ball (GBT) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 GBT w 2030 roku? Cena 1 Guardian Golden Ball (GBT) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz GBT wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny GBT na 2040 rok? Guardian Golden Ball (GBT) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 GBT do 2040 roku.