Prognoza ceny Gold xStock (GLDX) (USD)

Sprawdź prognozy cen Gold xStock na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość GLDX w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Gold xStock % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Gold xStock na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Gold xStock (GLDX) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Gold xStock może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 370.68. Prognoza ceny Gold xStock (GLDX) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Gold xStock może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 389.214. Prognoza ceny Gold xStock (GLDX) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena GLDX na 2027 rok wyniesie $ 408.6747 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Gold xStock (GLDX) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena GLDX na 2028 rok wyniesie $ 429.1084 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Gold xStock (GLDX) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena GLDX w 2029 roku wyniesie $ 450.5638 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Gold xStock (GLDX) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena GLDX w 2030 roku wyniesie $ 473.0920 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Gold xStock (GLDX) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Gold xStock może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 770.6170. Prognoza ceny Gold xStock (GLDX) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Gold xStock może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 1,255.2540. Rok Cena Wzrost 2025 $ 370.68 0.00%

Bieżące statystyki cen Gold xStock Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M Podaż w obiegu 6.10K 6.10K 6.10K Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena GLDX to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto GLDX ma podaż w obiegu wynoszącą 6.10K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 2.26M. Zobacz na żywo cenę GLDX

Historyczna cena Gold xStock Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Gold xStock, cena Gold xStock wynosi 370.68USD. Podaż w obiegu Gold xStock (GLDX) wynosi 6.10K GLDX , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $2,261,800 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 1.62% $ 5.92 $ 371.69 $ 354.47

7 D 2.58% $ 9.5605 $ 378.2686 $ 357.7568

30 Dni 0.07% $ 0.246094 $ 378.2686 $ 357.7568 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Gold xStock zanotował zmianę ceny o $5.92 , co stanowi 1.62% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Gold xStock osiągnął maksimum na poziomie $378.2686 i minimum na poziomie $357.7568 . Zanotowano zmianę ceny o 2.58% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał GLDX do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Gold xStock o 0.07% , co odpowiada około $0.246094 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny GLDX.

Jak działa moduł przewidywania ceny Gold xStock (GLDX)? Moduł predykcji ceny Gold xStock to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu GLDX. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Gold xStock na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów GLDX, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Gold xStock. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość GLDX. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę GLDX, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Gold xStock.

Dlaczego prognoaza ceny GLDX jest ważna?

Prognozy cen GLDX są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w GLDX? Według Twoich prognoz GLDX osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny GLDX na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Gold xStock (GLDX), przewidywana cena GLDX osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 GLDX w 2026 roku? Cena 1 Gold xStock (GLDX) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz GLDX wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena GLDX w 2027 roku? Gold xStock (GLDX) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 GLDX do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa GLDX w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Gold xStock (GLDX) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa GLDX w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Gold xStock (GLDX) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 GLDX w 2030 roku? Cena 1 Gold xStock (GLDX) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz GLDX wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny GLDX na 2040 rok? Gold xStock (GLDX) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 GLDX do 2040 roku.