Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Geez PNutz % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Geez PNutz na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Geez PNutz (PNUTZ) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Geez PNutz może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.264699. Prognoza ceny Geez PNutz (PNUTZ) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Geez PNutz może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.277933. Prognoza ceny Geez PNutz (PNUTZ) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena PNUTZ na 2027 rok wyniesie $ 0.291830 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Geez PNutz (PNUTZ) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena PNUTZ na 2028 rok wyniesie $ 0.306422 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Geez PNutz (PNUTZ) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena PNUTZ w 2029 roku wyniesie $ 0.321743 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Geez PNutz (PNUTZ) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena PNUTZ w 2030 roku wyniesie $ 0.337830 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Geez PNutz (PNUTZ) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Geez PNutz może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.550290. Prognoza ceny Geez PNutz (PNUTZ) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Geez PNutz może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.896364. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.264699 0.00%

2026 $ 0.277933 5.00%

2027 $ 0.291830 10.25%

2028 $ 0.306422 15.76%

2029 $ 0.321743 21.55%

2030 $ 0.337830 27.63%

2031 $ 0.354721 34.01%

2032 $ 0.372458 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.391080 47.75%

2034 $ 0.410635 55.13%

2035 $ 0.431166 62.89%

2036 $ 0.452725 71.03%

2037 $ 0.475361 79.59%

2038 $ 0.499129 88.56%

2039 $ 0.524085 97.99%

2040 $ 0.550290 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Geez PNutz na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.264699 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.264735 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.264952 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.265786 0.41% Prognoza ceny Geez PNutz (PNUTZ) na dziś Przewidywana cena dla PNUTZ w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.264699 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Geez PNutz (PNUTZ) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny PNUTZ z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.264735 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Geez PNutz (PNUTZ) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla PNUTZ, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.264952 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Geez PNutz (PNUTZ) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena PNUTZ wynosi $0.265786 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Geez PNutz Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 105.09K$ 105.09K $ 105.09K Podaż w obiegu 397.00K 397.00K 397.00K Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena PNUTZ to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto PNUTZ ma podaż w obiegu wynoszącą 397.00K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 105.09K. Zobacz na żywo cenę PNUTZ

Historyczna cena Geez PNutz Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Geez PNutz, cena Geez PNutz wynosi 0.264699USD. Podaż w obiegu Geez PNutz (PNUTZ) wynosi 397.00K PNUTZ , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $105,085 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 17.15% $ 0.038742 $ 0.280822 $ 0.223359

7 D -0.40% $ -0.001069 $ 0.377641 $ 0.220712

30 Dni -30.04% $ -0.079537 $ 0.377641 $ 0.220712 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Geez PNutz zanotował zmianę ceny o $0.038742 , co stanowi 17.15% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Geez PNutz osiągnął maksimum na poziomie $0.377641 i minimum na poziomie $0.220712 . Zanotowano zmianę ceny o -0.40% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał PNUTZ do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Geez PNutz o -30.04% , co odpowiada około $-0.079537 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny PNUTZ.

Jak działa moduł przewidywania ceny Geez PNutz (PNUTZ)? Moduł predykcji ceny Geez PNutz to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu PNUTZ. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Geez PNutz na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów PNUTZ, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Geez PNutz. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość PNUTZ. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę PNUTZ, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Geez PNutz.

Dlaczego prognoaza ceny PNUTZ jest ważna?

Prognozy cen PNUTZ są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w PNUTZ? Według Twoich prognoz PNUTZ osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny PNUTZ na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Geez PNutz (PNUTZ), przewidywana cena PNUTZ osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 PNUTZ w 2026 roku? Cena 1 Geez PNutz (PNUTZ) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz PNUTZ wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena PNUTZ w 2027 roku? Geez PNutz (PNUTZ) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 PNUTZ do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa PNUTZ w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Geez PNutz (PNUTZ) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa PNUTZ w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Geez PNutz (PNUTZ) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 PNUTZ w 2030 roku? Cena 1 Geez PNutz (PNUTZ) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz PNUTZ wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny PNUTZ na 2040 rok? Geez PNutz (PNUTZ) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 PNUTZ do 2040 roku.