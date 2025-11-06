Prognoza ceny Gala Music (MUSIC) (USD)

Sprawdź prognozy cen Gala Music na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość MUSIC w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Gala Music % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Gala Music na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Gala Music (MUSIC) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Gala Music może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.006833. Prognoza ceny Gala Music (MUSIC) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Gala Music może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.007175. Prognoza ceny Gala Music (MUSIC) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MUSIC na 2027 rok wyniesie $ 0.007533 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Gala Music (MUSIC) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MUSIC na 2028 rok wyniesie $ 0.007910 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Gala Music (MUSIC) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MUSIC w 2029 roku wyniesie $ 0.008306 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Gala Music (MUSIC) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MUSIC w 2030 roku wyniesie $ 0.008721 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Gala Music (MUSIC) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Gala Music może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.014206. Prognoza ceny Gala Music (MUSIC) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Gala Music może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.023140. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.006833 0.00%

2026 $ 0.007175 5.00%

2027 $ 0.007533 10.25%

2028 $ 0.007910 15.76%

2029 $ 0.008306 21.55%

2030 $ 0.008721 27.63%

2031 $ 0.009157 34.01%

2032 $ 0.009615 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.010096 47.75%

2034 $ 0.010601 55.13%

2035 $ 0.011131 62.89%

2036 $ 0.011687 71.03%

2037 $ 0.012272 79.59%

2038 $ 0.012885 88.56%

2039 $ 0.013529 97.99%

2040 $ 0.014206 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Gala Music na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.006833 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.006834 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.006840 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.006861 0.41% Prognoza ceny Gala Music (MUSIC) na dziś Przewidywana cena dla MUSIC w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.006833 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Gala Music (MUSIC) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny MUSIC z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.006834 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Gala Music (MUSIC) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla MUSIC, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.006840 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Gala Music (MUSIC) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena MUSIC wynosi $0.006861 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Gala Music Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Podaż w obiegu 158.46M 158.46M 158.46M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena MUSIC to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto MUSIC ma podaż w obiegu wynoszącą 158.46M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 1.09M. Zobacz na żywo cenę MUSIC

Historyczna cena Gala Music Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Gala Music, cena Gala Music wynosi 0.006833USD. Podaż w obiegu Gala Music (MUSIC) wynosi 158.46M MUSIC , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $1,093,910 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 55.27% $ 0.002432 $ 0.007045 $ 0.004399

7 D 21.86% $ 0.001494 $ 0.012008 $ 0.004370

30 Dni -43.89% $ -0.002999 $ 0.012008 $ 0.004370 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Gala Music zanotował zmianę ceny o $0.002432 , co stanowi 55.27% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Gala Music osiągnął maksimum na poziomie $0.012008 i minimum na poziomie $0.004370 . Zanotowano zmianę ceny o 21.86% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał MUSIC do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Gala Music o -43.89% , co odpowiada około $-0.002999 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny MUSIC.

Jak działa moduł przewidywania ceny Gala Music (MUSIC)? Moduł predykcji ceny Gala Music to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu MUSIC. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Gala Music na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów MUSIC, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Gala Music. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość MUSIC. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę MUSIC, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Gala Music.

Dlaczego prognoaza ceny MUSIC jest ważna?

Prognozy cen MUSIC są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w MUSIC? Według Twoich prognoz MUSIC osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny MUSIC na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Gala Music (MUSIC), przewidywana cena MUSIC osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 MUSIC w 2026 roku? Cena 1 Gala Music (MUSIC) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz MUSIC wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena MUSIC w 2027 roku? Gala Music (MUSIC) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 MUSIC do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa MUSIC w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Gala Music (MUSIC) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa MUSIC w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Gala Music (MUSIC) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 MUSIC w 2030 roku? Cena 1 Gala Music (MUSIC) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz MUSIC wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny MUSIC na 2040 rok? Gala Music (MUSIC) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 MUSIC do 2040 roku.