Prognoza ceny Eris Amplified Luna (AMPLUNA) (USD)

Sprawdź prognozy cen Eris Amplified Luna na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość AMPLUNA w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny Eris Amplified Luna na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Eris Amplified Luna (AMPLUNA) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Eris Amplified Luna może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.145695. Prognoza ceny Eris Amplified Luna (AMPLUNA) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Eris Amplified Luna może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.152979. Prognoza ceny Eris Amplified Luna (AMPLUNA) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena AMPLUNA na 2027 rok wyniesie $ 0.160628 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Eris Amplified Luna (AMPLUNA) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena AMPLUNA na 2028 rok wyniesie $ 0.168660 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Eris Amplified Luna (AMPLUNA) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena AMPLUNA w 2029 roku wyniesie $ 0.177093 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Eris Amplified Luna (AMPLUNA) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena AMPLUNA w 2030 roku wyniesie $ 0.185947 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Eris Amplified Luna (AMPLUNA) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Eris Amplified Luna może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.302889. Prognoza ceny Eris Amplified Luna (AMPLUNA) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Eris Amplified Luna może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.493374. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.145695 0.00%

2026 $ 0.152979 5.00%

2027 $ 0.160628 10.25%

2028 $ 0.168660 15.76%

2029 $ 0.177093 21.55%

2030 $ 0.185947 27.63%

2031 $ 0.195245 34.01%

2032 $ 0.205007 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.215257 47.75%

2034 $ 0.226020 55.13%

2035 $ 0.237321 62.89%

2036 $ 0.249187 71.03%

2037 $ 0.261647 79.59%

2038 $ 0.274729 88.56%

2039 $ 0.288466 97.99%

2040 $ 0.302889 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Eris Amplified Luna na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.145695 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.145714 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.145834 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.146293 0.41% Prognoza ceny Eris Amplified Luna (AMPLUNA) na dziś Przewidywana cena dla AMPLUNA w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.145695 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Eris Amplified Luna (AMPLUNA) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny AMPLUNA z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.145714 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Eris Amplified Luna (AMPLUNA) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla AMPLUNA, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.145834 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Eris Amplified Luna (AMPLUNA) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena AMPLUNA wynosi $0.146293 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Eris Amplified Luna Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 434.09K$ 434.09K $ 434.09K Podaż w obiegu 2.99M 2.99M 2.99M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena AMPLUNA to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto AMPLUNA ma podaż w obiegu wynoszącą 2.99M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 434.09K. Zobacz na żywo cenę AMPLUNA

Historyczna cena Eris Amplified Luna Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Eris Amplified Luna, cena Eris Amplified Luna wynosi 0.145695USD. Podaż w obiegu Eris Amplified Luna (AMPLUNA) wynosi 2.99M AMPLUNA , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $434,089 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.25% $ 0.000366 $ 0.148793 $ 0.14444

7 D -14.32% $ -0.020875 $ 0.251473 $ 0.139135

30 Dni -41.73% $ -0.060808 $ 0.251473 $ 0.139135 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Eris Amplified Luna zanotował zmianę ceny o $0.000366 , co stanowi 0.25% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Eris Amplified Luna osiągnął maksimum na poziomie $0.251473 i minimum na poziomie $0.139135 . Zanotowano zmianę ceny o -14.32% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał AMPLUNA do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Eris Amplified Luna o -41.73% , co odpowiada około $-0.060808 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny AMPLUNA.

Jak działa moduł przewidywania ceny Eris Amplified Luna (AMPLUNA)? Moduł predykcji ceny Eris Amplified Luna to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu AMPLUNA. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Eris Amplified Luna na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów AMPLUNA, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Eris Amplified Luna. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość AMPLUNA. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę AMPLUNA, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Eris Amplified Luna.

Dlaczego prognoaza ceny AMPLUNA jest ważna?

Prognozy cen AMPLUNA są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w AMPLUNA? Według Twoich prognoz AMPLUNA osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny AMPLUNA na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Eris Amplified Luna (AMPLUNA), przewidywana cena AMPLUNA osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 AMPLUNA w 2026 roku? Cena 1 Eris Amplified Luna (AMPLUNA) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz AMPLUNA wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena AMPLUNA w 2027 roku? Eris Amplified Luna (AMPLUNA) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 AMPLUNA do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa AMPLUNA w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Eris Amplified Luna (AMPLUNA) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa AMPLUNA w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Eris Amplified Luna (AMPLUNA) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 AMPLUNA w 2030 roku? Cena 1 Eris Amplified Luna (AMPLUNA) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz AMPLUNA wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny AMPLUNA na 2040 rok? Eris Amplified Luna (AMPLUNA) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 AMPLUNA do 2040 roku. Zarejestruj się teraz