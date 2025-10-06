Prognoza ceny EnteriseCoin (ENT) (USD)

Sprawdź prognozy cen EnteriseCoin na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość ENT w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę EnteriseCoin % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0,00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny EnteriseCoin na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny EnteriseCoin (ENT) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy EnteriseCoin może potencjalnie wzrosnąć o 0,00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0,086161. Prognoza ceny EnteriseCoin (ENT) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy EnteriseCoin może potencjalnie wzrosnąć o 5,00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0,090469. Prognoza ceny EnteriseCoin (ENT) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ENT na 2027 rok wyniesie $ 0,094992 przy stopie wzrostu wynoszącej 10,25%. Prognoza ceny EnteriseCoin (ENT) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ENT na 2028 rok wyniesie $ 0,099742 przy stopie wzrostu wynoszącej 15,76%. Prognoza ceny EnteriseCoin (ENT) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ENT w 2029 roku wyniesie $ 0,104729 przy stopie wzrostu 21,55%. Prognoza ceny EnteriseCoin (ENT) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ENT w 2030 roku wyniesie $ 0,109965 przy stopie wzrostu 27,63%. Prognoza ceny EnteriseCoin (ENT) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena EnteriseCoin może potencjalnie wzrosnąć o 107,89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0,179122. Prognoza ceny EnteriseCoin (ENT) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena EnteriseCoin może potencjalnie wzrosnąć o 238,64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0,291771. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0,086161 0,00%

Bieżące statystyki cen EnteriseCoin Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 1,38M$ 1,38M $ 1,38M Podaż w obiegu 16,05M 16,05M 16,05M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena ENT to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0,00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto ENT ma podaż w obiegu wynoszącą 16,05M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 1,38M. Zobacz na żywo cenę ENT

Historyczna cena EnteriseCoin Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami EnteriseCoin, cena EnteriseCoin wynosi 0,086161USD. Podaż w obiegu EnteriseCoin (ENT) wynosi 16,05M ENT , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $1 382 891 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0,00% $ 0 $ 0 $ 0

7 D -0,54% $ -0,000471 $ 0,086771 $ 0,086156

30 Dni -0,71% $ -0,000618 $ 0,086771 $ 0,086156 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin EnteriseCoin zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 0,00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs EnteriseCoin osiągnął maksimum na poziomie $0,086771 i minimum na poziomie $0,086156 . Zanotowano zmianę ceny o -0,54% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał ENT do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana EnteriseCoin o -0,71% , co odpowiada około $-0,000618 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny ENT.

Jak działa moduł przewidywania ceny EnteriseCoin (ENT)? Moduł predykcji ceny EnteriseCoin to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu ENT. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania EnteriseCoin na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów ENT, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę EnteriseCoin. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość ENT. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę ENT, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał EnteriseCoin.

Dlaczego prognoaza ceny ENT jest ważna?

Prognozy cen ENT są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

