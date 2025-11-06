Prognoza ceny Decentralized Retirement Account (DRA) (USD)

Sprawdź prognozy cen Decentralized Retirement Account na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość DRA w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup DRA

Prognoza ceny Decentralized Retirement Account na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Decentralized Retirement Account (DRA) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Decentralized Retirement Account może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.000019. Prognoza ceny Decentralized Retirement Account (DRA) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Decentralized Retirement Account może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.000020. Prognoza ceny Decentralized Retirement Account (DRA) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena DRA na 2027 rok wyniesie $ 0.000021 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Decentralized Retirement Account (DRA) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena DRA na 2028 rok wyniesie $ 0.000023 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Decentralized Retirement Account (DRA) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena DRA w 2029 roku wyniesie $ 0.000024 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Decentralized Retirement Account (DRA) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena DRA w 2030 roku wyniesie $ 0.000025 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Decentralized Retirement Account (DRA) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Decentralized Retirement Account może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000041. Prognoza ceny Decentralized Retirement Account (DRA) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Decentralized Retirement Account może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000067.

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.000020 0.41% Prognoza ceny Decentralized Retirement Account (DRA) na dziś Przewidywana cena dla DRA w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.000019 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Decentralized Retirement Account (DRA) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny DRA z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.000019 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Decentralized Retirement Account (DRA) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla DRA, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.000019 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Decentralized Retirement Account (DRA) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena DRA wynosi $0.000020 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Decentralized Retirement Account Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 19.91K$ 19.91K $ 19.91K Podaż w obiegu 999.44M 999.44M 999.44M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena DRA to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto DRA ma podaż w obiegu wynoszącą 999.44M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 19.91K. Zobacz na żywo cenę DRA

Historyczna cena Decentralized Retirement Account Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Decentralized Retirement Account, cena Decentralized Retirement Account wynosi 0.000019USD. Podaż w obiegu Decentralized Retirement Account (DRA) wynosi 999.44M DRA , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $19,913.12 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -2.46% $ 0 $ 0.000020 $ 0.000019

7 D -19.11% $ -0.000003 $ 0.000031 $ 0.000018

30 Dni -37.88% $ -0.000007 $ 0.000031 $ 0.000018 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Decentralized Retirement Account zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi -2.46% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Decentralized Retirement Account osiągnął maksimum na poziomie $0.000031 i minimum na poziomie $0.000018 . Zanotowano zmianę ceny o -19.11% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał DRA do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Decentralized Retirement Account o -37.88% , co odpowiada około $-0.000007 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny DRA.

Jak działa moduł przewidywania ceny Decentralized Retirement Account (DRA)? Moduł predykcji ceny Decentralized Retirement Account to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu DRA. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Decentralized Retirement Account na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów DRA, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Decentralized Retirement Account. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość DRA. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę DRA, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Decentralized Retirement Account.

Dlaczego prognoaza ceny DRA jest ważna?

Prognozy cen DRA są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

