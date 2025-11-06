Na podstawie Twojej prognozy Currency One USD może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 1.

Na podstawie Twojej prognozy Currency One USD może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 1.05.

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena C1USD na 2027 rok wyniesie $ 1.1025 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena C1USD na 2028 rok wyniesie $ 1.1576 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena C1USD w 2029 roku wyniesie $ 1.2155 przy stopie wzrostu 21.55%.

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena C1USD w 2030 roku wyniesie $ 1.2762 przy stopie wzrostu 27.63%.

W 2040 cena Currency One USD może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 2.0789.

W 2050 cena Currency One USD może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 3.3863.