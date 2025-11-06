Prognoza ceny Chrema Coin (CRMC) (USD)

Sprawdź prognozy cen Chrema Coin na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość CRMC w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Chrema Coin % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Chrema Coin na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Chrema Coin (CRMC) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Chrema Coin może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.728519. Prognoza ceny Chrema Coin (CRMC) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Chrema Coin może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.764944. Prognoza ceny Chrema Coin (CRMC) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena CRMC na 2027 rok wyniesie $ 0.803192 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Chrema Coin (CRMC) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena CRMC na 2028 rok wyniesie $ 0.843351 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Chrema Coin (CRMC) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena CRMC w 2029 roku wyniesie $ 0.885519 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Chrema Coin (CRMC) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena CRMC w 2030 roku wyniesie $ 0.929795 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Chrema Coin (CRMC) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Chrema Coin może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 1.5145. Prognoza ceny Chrema Coin (CRMC) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Chrema Coin może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 2.4670. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.728519 0.00%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.731512 0.41% Prognoza ceny Chrema Coin (CRMC) na dziś Przewidywana cena dla CRMC w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.728519 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Chrema Coin (CRMC) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny CRMC z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.728618 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Chrema Coin (CRMC) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla CRMC, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.729217 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Chrema Coin (CRMC) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena CRMC wynosi $0.731512 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Chrema Coin Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 8.17M$ 8.17M $ 8.17M Podaż w obiegu 10.99M 10.99M 10.99M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena CRMC to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto CRMC ma podaż w obiegu wynoszącą 10.99M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 8.17M. Zobacz na żywo cenę CRMC

Historyczna cena Chrema Coin Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Chrema Coin, cena Chrema Coin wynosi 0.728519USD. Podaż w obiegu Chrema Coin (CRMC) wynosi 10.99M CRMC , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $8,167,382 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -7.18% $ -0.056422 $ 0.801912 $ 0.666277

7 D -13.72% $ -0.099961 $ 2.3078 $ 0.640440

30 Dni -39.47% $ -0.287572 $ 2.3078 $ 0.640440 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Chrema Coin zanotował zmianę ceny o $-0.056422 , co stanowi -7.18% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Chrema Coin osiągnął maksimum na poziomie $2.3078 i minimum na poziomie $0.640440 . Zanotowano zmianę ceny o -13.72% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał CRMC do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Chrema Coin o -39.47% , co odpowiada około $-0.287572 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny CRMC.

Jak działa moduł przewidywania ceny Chrema Coin (CRMC)? Moduł predykcji ceny Chrema Coin to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu CRMC. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Chrema Coin na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów CRMC, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Chrema Coin. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość CRMC. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę CRMC, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Chrema Coin.

Dlaczego prognoaza ceny CRMC jest ważna?

Prognozy cen CRMC są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w CRMC? Według Twoich prognoz CRMC osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny CRMC na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Chrema Coin (CRMC), przewidywana cena CRMC osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 CRMC w 2026 roku? Cena 1 Chrema Coin (CRMC) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz CRMC wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena CRMC w 2027 roku? Chrema Coin (CRMC) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 CRMC do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa CRMC w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Chrema Coin (CRMC) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa CRMC w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Chrema Coin (CRMC) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 CRMC w 2030 roku? Cena 1 Chrema Coin (CRMC) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz CRMC wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny CRMC na 2040 rok? Chrema Coin (CRMC) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 CRMC do 2040 roku.