Prognoza ceny Buy The News (NEWS) (USD)

Sprawdź prognozy cen Buy The News na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość NEWS w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Buy The News % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Buy The News na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Buy The News (NEWS) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Buy The News może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0. Prognoza ceny Buy The News (NEWS) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Buy The News może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0. Prognoza ceny Buy The News (NEWS) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena NEWS na 2027 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Buy The News (NEWS) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena NEWS na 2028 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Buy The News (NEWS) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena NEWS w 2029 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Buy The News (NEWS) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena NEWS w 2030 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Buy The News (NEWS) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Buy The News może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Prognoza ceny Buy The News (NEWS) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Buy The News może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Buy The News na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0 0.41% Prognoza ceny Buy The News (NEWS) na dziś Przewidywana cena dla NEWS w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Buy The News (NEWS) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny NEWS z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Buy The News (NEWS) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla NEWS, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Buy The News (NEWS) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena NEWS wynosi $0 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Buy The News Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 6.38K$ 6.38K $ 6.38K Podaż w obiegu 999.98M 999.98M 999.98M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena NEWS to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto NEWS ma podaż w obiegu wynoszącą 999.98M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 6.38K. Zobacz na żywo cenę NEWS

Historyczna cena Buy The News Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Buy The News, cena Buy The News wynosi 0USD. Podaż w obiegu Buy The News (NEWS) wynosi 999.98M NEWS , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $6,377.19 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 D -0.02% $ 0 $ 0.000006 $ 0.000006

30 Dni -18.13% $ 0 $ 0.000006 $ 0.000006 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Buy The News zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Buy The News osiągnął maksimum na poziomie $0.000006 i minimum na poziomie $0.000006 . Zanotowano zmianę ceny o -0.02% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał NEWS do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Buy The News o -18.13% , co odpowiada około $0 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny NEWS.

Jak działa moduł przewidywania ceny Buy The News (NEWS)? Moduł predykcji ceny Buy The News to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu NEWS. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Buy The News na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów NEWS, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Buy The News. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość NEWS. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę NEWS, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Buy The News.

Dlaczego prognoaza ceny NEWS jest ważna?

Prognozy cen NEWS są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w NEWS? Według Twoich prognoz NEWS osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny NEWS na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Buy The News (NEWS), przewidywana cena NEWS osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 NEWS w 2026 roku? Cena 1 Buy The News (NEWS) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz NEWS wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena NEWS w 2027 roku? Buy The News (NEWS) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 NEWS do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa NEWS w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Buy The News (NEWS) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa NEWS w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Buy The News (NEWS) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 NEWS w 2030 roku? Cena 1 Buy The News (NEWS) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz NEWS wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny NEWS na 2040 rok? Buy The News (NEWS) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 NEWS do 2040 roku.