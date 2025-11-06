Na podstawie Twojej prognozy BlockyBoy by Matt Furie może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.000307.

Na podstawie Twojej prognozy BlockyBoy by Matt Furie może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.000322.

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena BLOCKYBOY na 2027 rok wyniesie $ 0.000339 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena BLOCKYBOY na 2028 rok wyniesie $ 0.000356 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena BLOCKYBOY w 2029 roku wyniesie $ 0.000373 przy stopie wzrostu 21.55%.

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena BLOCKYBOY w 2030 roku wyniesie $ 0.000392 przy stopie wzrostu 27.63%.

W 2040 cena BlockyBoy by Matt Furie może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000639.

W 2050 cena BlockyBoy by Matt Furie może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.001041.