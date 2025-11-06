Prognoza ceny BEAST SELLER (BEAST) (USD)

Sprawdź prognozy cen BEAST SELLER na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość BEAST w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę BEAST SELLER % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny BEAST SELLER na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny BEAST SELLER (BEAST) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy BEAST SELLER może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.005384. Prognoza ceny BEAST SELLER (BEAST) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy BEAST SELLER może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.005653. Prognoza ceny BEAST SELLER (BEAST) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena BEAST na 2027 rok wyniesie $ 0.005936 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny BEAST SELLER (BEAST) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena BEAST na 2028 rok wyniesie $ 0.006232 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny BEAST SELLER (BEAST) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena BEAST w 2029 roku wyniesie $ 0.006544 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny BEAST SELLER (BEAST) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena BEAST w 2030 roku wyniesie $ 0.006871 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny BEAST SELLER (BEAST) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena BEAST SELLER może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.011193. Prognoza ceny BEAST SELLER (BEAST) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena BEAST SELLER może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.018232. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.005384 0.00%

2026 $ 0.005653 5.00%

2027 $ 0.005936 10.25%

2028 $ 0.006232 15.76%

2029 $ 0.006544 21.55%

2030 $ 0.006871 27.63%

2031 $ 0.007215 34.01%

2032 $ 0.007576 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.007954 47.75%

2034 $ 0.008352 55.13%

2035 $ 0.008770 62.89%

2036 $ 0.009208 71.03%

2037 $ 0.009669 79.59%

2038 $ 0.010152 88.56%

2039 $ 0.010660 97.99%

2040 $ 0.011193 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny BEAST SELLER na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.005384 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.005384 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.005389 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.005406 0.41% Prognoza ceny BEAST SELLER (BEAST) na dziś Przewidywana cena dla BEAST w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.005384 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny BEAST SELLER (BEAST) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny BEAST z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.005384 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa BEAST SELLER (BEAST) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla BEAST, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.005389 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa BEAST SELLER (BEAST) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena BEAST wynosi $0.005406 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen BEAST SELLER Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 373.94K$ 373.94K $ 373.94K Podaż w obiegu 69.42M 69.42M 69.42M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena BEAST to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto BEAST ma podaż w obiegu wynoszącą 69.42M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 373.94K. Zobacz na żywo cenę BEAST

Historyczna cena BEAST SELLER Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami BEAST SELLER, cena BEAST SELLER wynosi 0.005384USD. Podaż w obiegu BEAST SELLER (BEAST) wynosi 69.42M BEAST , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $373,943 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 21.38% $ 0.000948 $ 0.006096 $ 0.004435

7 D -26.31% $ -0.001416 $ 0.012045 $ 0.004143

30 Dni -55.35% $ -0.002980 $ 0.012045 $ 0.004143 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin BEAST SELLER zanotował zmianę ceny o $0.000948 , co stanowi 21.38% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs BEAST SELLER osiągnął maksimum na poziomie $0.012045 i minimum na poziomie $0.004143 . Zanotowano zmianę ceny o -26.31% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał BEAST do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana BEAST SELLER o -55.35% , co odpowiada około $-0.002980 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny BEAST.

Jak działa moduł przewidywania ceny BEAST SELLER (BEAST)? Moduł predykcji ceny BEAST SELLER to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu BEAST. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania BEAST SELLER na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów BEAST, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę BEAST SELLER. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość BEAST. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę BEAST, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał BEAST SELLER.

Dlaczego prognoaza ceny BEAST jest ważna?

Prognozy cen BEAST są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w BEAST? Według Twoich prognoz BEAST osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny BEAST na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny BEAST SELLER (BEAST), przewidywana cena BEAST osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 BEAST w 2026 roku? Cena 1 BEAST SELLER (BEAST) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz BEAST wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena BEAST w 2027 roku? BEAST SELLER (BEAST) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 BEAST do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa BEAST w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, BEAST SELLER (BEAST) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa BEAST w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, BEAST SELLER (BEAST) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 BEAST w 2030 roku? Cena 1 BEAST SELLER (BEAST) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz BEAST wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny BEAST na 2040 rok? BEAST SELLER (BEAST) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 BEAST do 2040 roku.