Prognoza ceny Axelrod by Virtuals (AXR) (USD)

Sprawdź prognozy cen Axelrod by Virtuals na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość AXR w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Axelrod by Virtuals
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny Axelrod by Virtuals
--
----
0.00%
USD
Rzeczywista
Prognozowana
Prognoza ceny Axelrod by Virtuals na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny Axelrod by Virtuals (AXR) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy Axelrod by Virtuals może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.009651.

Prognoza ceny Axelrod by Virtuals (AXR) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy Axelrod by Virtuals może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.010133.

Prognoza ceny Axelrod by Virtuals (AXR) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena AXR na 2027 rok wyniesie $ 0.010640 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny Axelrod by Virtuals (AXR) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena AXR na 2028 rok wyniesie $ 0.011172 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny Axelrod by Virtuals (AXR) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena AXR w 2029 roku wyniesie $ 0.011731 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny Axelrod by Virtuals (AXR) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena AXR w 2030 roku wyniesie $ 0.012317 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny Axelrod by Virtuals (AXR) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena Axelrod by Virtuals może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.020064.

Prognoza ceny Axelrod by Virtuals (AXR) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena Axelrod by Virtuals może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.032682.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 0.009651
    0.00%
  • 2026
    $ 0.010133
    5.00%
  • 2027
    $ 0.010640
    10.25%
  • 2028
    $ 0.011172
    15.76%
  • 2029
    $ 0.011731
    21.55%
  • 2030
    $ 0.012317
    27.63%
  • 2031
    $ 0.012933
    34.01%
  • 2032
    $ 0.013580
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 0.014259
    47.75%
  • 2034
    $ 0.014972
    55.13%
  • 2035
    $ 0.015721
    62.89%
  • 2036
    $ 0.016507
    71.03%
  • 2037
    $ 0.017332
    79.59%
  • 2038
    $ 0.018199
    88.56%
  • 2039
    $ 0.019109
    97.99%
  • 2040
    $ 0.020064
    107.89%
Pokaż więcej

Krótkoterminowa prognoza ceny Axelrod by Virtuals na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 0.009651
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 0.009652
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 0.009660
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 0.009691
    0.41%
Prognoza ceny Axelrod by Virtuals (AXR) na dziś

Przewidywana cena dla AXR w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.009651. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny Axelrod by Virtuals (AXR) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny AXR z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.009652. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa Axelrod by Virtuals (AXR) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla AXR, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.009660. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa Axelrod by Virtuals (AXR) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena AXR wynosi $0.009691. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Axelrod by Virtuals

--
----

--

$ 6.20M
$ 6.20M$ 6.20M

642.14M
642.14M 642.14M

--
----

--

Najnowsza cena AXR to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --.
Ponadto AXR ma podaż w obiegu wynoszącą 642.14M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 6.20M.

Historyczna cena Axelrod by Virtuals

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Axelrod by Virtuals, cena Axelrod by Virtuals wynosi 0.009651USD. Podaż w obiegu Axelrod by Virtuals (AXR) wynosi 642.14M AXR, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $6,198,799.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    -9.31%
    $ -0.000991
    $ 0.012310
    $ 0.009408
  • 7 D
    -39.96%
    $ -0.003857
    $ 0.020510
    $ 0.006384
  • 30 Dni
    52.11%
    $ 0.005029
    $ 0.020510
    $ 0.006384
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin Axelrod by Virtuals zanotował zmianę ceny o $-0.000991, co stanowi -9.31% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs Axelrod by Virtuals osiągnął maksimum na poziomie $0.020510 i minimum na poziomie $0.006384. Zanotowano zmianę ceny o -39.96%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał AXR do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Axelrod by Virtuals o 52.11%, co odpowiada około $0.005029 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny AXR.

Jak działa moduł przewidywania ceny Axelrod by Virtuals (AXR)?

Moduł predykcji ceny Axelrod by Virtuals to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu AXR. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Axelrod by Virtuals na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów AXR, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Axelrod by Virtuals. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość AXR.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę AXR, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Axelrod by Virtuals.

Dlaczego prognoaza ceny AXR jest ważna?

Prognozy cen AXR są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w AXR?
Według Twoich prognoz AXR osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny AXR na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny Axelrod by Virtuals (AXR), przewidywana cena AXR osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 AXR w 2026 roku?
Cena 1 Axelrod by Virtuals (AXR) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz AXR wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena AXR w 2027 roku?
Axelrod by Virtuals (AXR) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 AXR do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa AXR w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Axelrod by Virtuals (AXR) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa AXR w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Axelrod by Virtuals (AXR) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 AXR w 2030 roku?
Cena 1 Axelrod by Virtuals (AXR) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz AXR wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny AXR na 2040 rok?
Axelrod by Virtuals (AXR) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 AXR do 2040 roku.
Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.