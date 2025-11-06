Prognoza ceny AstraZeneca xStock (AZNX) (USD)

Sprawdź prognozy cen AstraZeneca xStock na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość AZNX w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę AstraZeneca xStock % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny AstraZeneca xStock na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny AstraZeneca xStock (AZNX) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy AstraZeneca xStock może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 81.97. Prognoza ceny AstraZeneca xStock (AZNX) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy AstraZeneca xStock może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 86.0685. Prognoza ceny AstraZeneca xStock (AZNX) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena AZNX na 2027 rok wyniesie $ 90.3719 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny AstraZeneca xStock (AZNX) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena AZNX na 2028 rok wyniesie $ 94.8905 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny AstraZeneca xStock (AZNX) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena AZNX w 2029 roku wyniesie $ 99.6350 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny AstraZeneca xStock (AZNX) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena AZNX w 2030 roku wyniesie $ 104.6167 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny AstraZeneca xStock (AZNX) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena AstraZeneca xStock może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 170.4097. Prognoza ceny AstraZeneca xStock (AZNX) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena AstraZeneca xStock może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 277.5795. Rok Cena Wzrost 2025 $ 81.97 0.00%

2026 $ 86.0685 5.00%

2027 $ 90.3719 10.25%

2028 $ 94.8905 15.76%

2029 $ 99.6350 21.55%

2030 $ 104.6167 27.63%

2031 $ 109.8476 34.01%

2032 $ 115.3400 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 121.1070 47.75%

2034 $ 127.1623 55.13%

2035 $ 133.5204 62.89%

2036 $ 140.1965 71.03%

2037 $ 147.2063 79.59%

2038 $ 154.5666 88.56%

2039 $ 162.2949 97.99%

2040 $ 170.4097 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny AstraZeneca xStock na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 81.97 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 81.9812 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 82.0486 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 82.3068 0.41% Prognoza ceny AstraZeneca xStock (AZNX) na dziś Przewidywana cena dla AZNX w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $81.97 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny AstraZeneca xStock (AZNX) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny AZNX z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $81.9812 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa AstraZeneca xStock (AZNX) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla AZNX, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $82.0486 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa AstraZeneca xStock (AZNX) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena AZNX wynosi $82.3068 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen AstraZeneca xStock Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 196.19K$ 196.19K $ 196.19K Podaż w obiegu 2.40K 2.40K 2.40K Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena AZNX to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto AZNX ma podaż w obiegu wynoszącą 2.40K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 196.19K. Zobacz na żywo cenę AZNX

Historyczna cena AstraZeneca xStock Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami AstraZeneca xStock, cena AstraZeneca xStock wynosi 81.97USD. Podaż w obiegu AstraZeneca xStock (AZNX) wynosi 2.40K AZNX , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $196,192 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.13% $ 0.108214 $ 82.33 $ 80.83

7 D -0.55% $ -0.451277 $ 85.2960 $ 80.2550

30 Dni -4.29% $ -3.5216 $ 85.2960 $ 80.2550 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin AstraZeneca xStock zanotował zmianę ceny o $0.108214 , co stanowi 0.13% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs AstraZeneca xStock osiągnął maksimum na poziomie $85.2960 i minimum na poziomie $80.2550 . Zanotowano zmianę ceny o -0.55% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał AZNX do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana AstraZeneca xStock o -4.29% , co odpowiada około $-3.5216 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny AZNX.

Jak działa moduł przewidywania ceny AstraZeneca xStock (AZNX)? Moduł predykcji ceny AstraZeneca xStock to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu AZNX. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania AstraZeneca xStock na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów AZNX, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę AstraZeneca xStock. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość AZNX. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę AZNX, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał AstraZeneca xStock.

Dlaczego prognoaza ceny AZNX jest ważna?

Prognozy cen AZNX są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w AZNX? Według Twoich prognoz AZNX osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny AZNX na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny AstraZeneca xStock (AZNX), przewidywana cena AZNX osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 AZNX w 2026 roku? Cena 1 AstraZeneca xStock (AZNX) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz AZNX wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena AZNX w 2027 roku? AstraZeneca xStock (AZNX) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 AZNX do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa AZNX w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, AstraZeneca xStock (AZNX) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa AZNX w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, AstraZeneca xStock (AZNX) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 AZNX w 2030 roku? Cena 1 AstraZeneca xStock (AZNX) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz AZNX wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny AZNX na 2040 rok? AstraZeneca xStock (AZNX) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 AZNX do 2040 roku. Zarejestruj się teraz