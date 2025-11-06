Prognoza ceny Anduril PreStocks (ANDURIL) (USD)

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Anduril PreStocks % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Anduril PreStocks na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Anduril PreStocks (ANDURIL) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Anduril PreStocks może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 67.82. Prognoza ceny Anduril PreStocks (ANDURIL) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Anduril PreStocks może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 71.211. Prognoza ceny Anduril PreStocks (ANDURIL) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ANDURIL na 2027 rok wyniesie $ 74.7715 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Anduril PreStocks (ANDURIL) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ANDURIL na 2028 rok wyniesie $ 78.5101 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Anduril PreStocks (ANDURIL) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ANDURIL w 2029 roku wyniesie $ 82.4356 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Anduril PreStocks (ANDURIL) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ANDURIL w 2030 roku wyniesie $ 86.5574 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Anduril PreStocks (ANDURIL) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Anduril PreStocks może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 140.9929. Prognoza ceny Anduril PreStocks (ANDURIL) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Anduril PreStocks może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 229.6625. Rok Cena Wzrost 2025 $ 67.82 0.00%

2026 $ 71.211 5.00%

2027 $ 74.7715 10.25%

2028 $ 78.5101 15.76%

2029 $ 82.4356 21.55%

2030 $ 86.5574 27.63%

2031 $ 90.8852 34.01%

2032 $ 95.4295 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 100.2010 47.75%

2034 $ 105.2110 55.13%

2035 $ 110.4716 62.89%

2036 $ 115.9952 71.03%

2037 $ 121.7949 79.59%

2038 $ 127.8847 88.56%

2039 $ 134.2789 97.99%

2040 $ 140.9929 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Anduril PreStocks na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 67.82 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 67.8292 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 67.8850 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 68.0987 0.41% Prognoza ceny Anduril PreStocks (ANDURIL) na dziś Przewidywana cena dla ANDURIL w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $67.82 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Anduril PreStocks (ANDURIL) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny ANDURIL z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $67.8292 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Anduril PreStocks (ANDURIL) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla ANDURIL, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $67.8850 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Anduril PreStocks (ANDURIL) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena ANDURIL wynosi $68.0987 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Anduril PreStocks Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 776.57K$ 776.57K $ 776.57K Podaż w obiegu 11.45K 11.45K 11.45K Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena ANDURIL to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto ANDURIL ma podaż w obiegu wynoszącą 11.45K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 776.57K. Zobacz na żywo cenę ANDURIL

Historyczna cena Anduril PreStocks Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Anduril PreStocks, cena Anduril PreStocks wynosi 67.82USD. Podaż w obiegu Anduril PreStocks (ANDURIL) wynosi 11.45K ANDURIL , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $776,569 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 3.00% $ 1.98 $ 69.49 $ 65.85

7 D -16.51% $ -11.2037 $ 81.3661 $ 62.5456

30 Dni -2.97% $ -2.0166 $ 81.3661 $ 62.5456 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Anduril PreStocks zanotował zmianę ceny o $1.98 , co stanowi 3.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Anduril PreStocks osiągnął maksimum na poziomie $81.3661 i minimum na poziomie $62.5456 . Zanotowano zmianę ceny o -16.51% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał ANDURIL do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Anduril PreStocks o -2.97% , co odpowiada około $-2.0166 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny ANDURIL.

Jak działa moduł przewidywania ceny Anduril PreStocks (ANDURIL)? Moduł predykcji ceny Anduril PreStocks to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu ANDURIL. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Anduril PreStocks na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów ANDURIL, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Anduril PreStocks. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość ANDURIL. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę ANDURIL, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Anduril PreStocks.

Dlaczego prognoaza ceny ANDURIL jest ważna?

Prognozy cen ANDURIL są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w ANDURIL? Według Twoich prognoz ANDURIL osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny ANDURIL na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Anduril PreStocks (ANDURIL), przewidywana cena ANDURIL osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 ANDURIL w 2026 roku? Cena 1 Anduril PreStocks (ANDURIL) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz ANDURIL wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena ANDURIL w 2027 roku? Anduril PreStocks (ANDURIL) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 ANDURIL do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa ANDURIL w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Anduril PreStocks (ANDURIL) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa ANDURIL w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Anduril PreStocks (ANDURIL) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 ANDURIL w 2030 roku? Cena 1 Anduril PreStocks (ANDURIL) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz ANDURIL wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny ANDURIL na 2040 rok? Anduril PreStocks (ANDURIL) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 ANDURIL do 2040 roku. Zarejestruj się teraz