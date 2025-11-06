Prognoza ceny Amber xStock (AMBRX) (USD)

Sprawdź prognozy cen Amber xStock na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość AMBRX w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Amber xStock
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny Amber xStock
0.00%
USD
Rzeczywista
Prognozowana
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 20:20:22 (UTC+8)

Prognoza ceny Amber xStock na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny Amber xStock (AMBRX) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy Amber xStock może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 2.33.

Prognoza ceny Amber xStock (AMBRX) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy Amber xStock może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 2.4465.

Prognoza ceny Amber xStock (AMBRX) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena AMBRX na 2027 rok wyniesie $ 2.5688 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny Amber xStock (AMBRX) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena AMBRX na 2028 rok wyniesie $ 2.6972 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny Amber xStock (AMBRX) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena AMBRX w 2029 roku wyniesie $ 2.8321 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny Amber xStock (AMBRX) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena AMBRX w 2030 roku wyniesie $ 2.9737 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny Amber xStock (AMBRX) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena Amber xStock może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 4.8439.

Prognoza ceny Amber xStock (AMBRX) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena Amber xStock może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 7.8902.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 2.33
    0.00%
  • 2026
    $ 2.4465
    5.00%
  • 2027
    $ 2.5688
    10.25%
  • 2028
    $ 2.6972
    15.76%
  • 2029
    $ 2.8321
    21.55%
  • 2030
    $ 2.9737
    27.63%
  • 2031
    $ 3.1224
    34.01%
  • 2032
    $ 3.2785
    40.71%
  • 2033
    $ 3.4424
    47.75%
  • 2034
    $ 3.6145
    55.13%
  • 2035
    $ 3.7953
    62.89%
  • 2036
    $ 3.9850
    71.03%
  • 2037
    $ 4.1843
    79.59%
  • 2038
    $ 4.3935
    88.56%
  • 2039
    $ 4.6132
    97.99%
  • 2040
    $ 4.8439
    107.89%
Pokaż więcej

Krótkoterminowa prognoza ceny Amber xStock na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 2.33
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 2.3303
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 2.3322
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 2.3395
    0.41%
Prognoza ceny Amber xStock (AMBRX) na dziś

Przewidywana cena dla AMBRX w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $2.33. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny Amber xStock (AMBRX) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny AMBRX z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $2.3303. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa Amber xStock (AMBRX) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla AMBRX, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $2.3322. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa Amber xStock (AMBRX) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena AMBRX wynosi $2.3395. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Amber xStock

--

$ 225.53K
$ 225.53K$ 225.53K

96.82K
96.82K 96.82K

--

Najnowsza cena AMBRX to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --.
Ponadto AMBRX ma podaż w obiegu wynoszącą 96.82K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 225.53K.

Historyczna cena Amber xStock

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Amber xStock, cena Amber xStock wynosi 2.33USD. Podaż w obiegu Amber xStock (AMBRX) wynosi 96.82K AMBRX, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $225,528.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    12.09%
    $ 0.251266
    $ 3.48
    $ 1.43
  • 7 D
    -33.03%
    $ -0.769686
    $ 3.6180
    $ 1.1599
  • 30 Dni
    -33.53%
    $ -0.781385
    $ 3.6180
    $ 1.1599
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin Amber xStock zanotował zmianę ceny o $0.251266, co stanowi 12.09% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs Amber xStock osiągnął maksimum na poziomie $3.6180 i minimum na poziomie $1.1599. Zanotowano zmianę ceny o -33.03%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał AMBRX do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Amber xStock o -33.53%, co odpowiada około $-0.781385 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny AMBRX.

Jak działa moduł przewidywania ceny Amber xStock (AMBRX)?

Moduł predykcji ceny Amber xStock to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu AMBRX. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Amber xStock na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów AMBRX, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Amber xStock. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość AMBRX.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę AMBRX, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Amber xStock.

Dlaczego prognoaza ceny AMBRX jest ważna?

Prognozy cen AMBRX są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w AMBRX?
Według Twoich prognoz AMBRX osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny AMBRX na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny Amber xStock (AMBRX), przewidywana cena AMBRX osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 AMBRX w 2026 roku?
Cena 1 Amber xStock (AMBRX) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz AMBRX wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena AMBRX w 2027 roku?
Amber xStock (AMBRX) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 AMBRX do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa AMBRX w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Amber xStock (AMBRX) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa AMBRX w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Amber xStock (AMBRX) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 AMBRX w 2030 roku?
Cena 1 Amber xStock (AMBRX) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz AMBRX wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny AMBRX na 2040 rok?
Amber xStock (AMBRX) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 AMBRX do 2040 roku.
Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.