Prognoza ceny Alvey Chain (WALV) (USD)

Sprawdź prognozy cen Alvey Chain na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość WALV w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup WALV

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Alvey Chain % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Alvey Chain na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Alvey Chain (WALV) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Alvey Chain może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0. Prognoza ceny Alvey Chain (WALV) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Alvey Chain może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0. Prognoza ceny Alvey Chain (WALV) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena WALV na 2027 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Alvey Chain (WALV) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena WALV na 2028 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Alvey Chain (WALV) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena WALV w 2029 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Alvey Chain (WALV) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena WALV w 2030 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Alvey Chain (WALV) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Alvey Chain może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Prognoza ceny Alvey Chain (WALV) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Alvey Chain może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Alvey Chain na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0 0.41% Prognoza ceny Alvey Chain (WALV) na dziś Przewidywana cena dla WALV w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Alvey Chain (WALV) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny WALV z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Alvey Chain (WALV) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla WALV, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Alvey Chain (WALV) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena WALV wynosi $0 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Alvey Chain Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 8.49K$ 8.49K $ 8.49K Podaż w obiegu 116.77M 116.77M 116.77M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena WALV to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto WALV ma podaż w obiegu wynoszącą 116.77M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 8.49K. Zobacz na żywo cenę WALV

Historyczna cena Alvey Chain Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Alvey Chain, cena Alvey Chain wynosi 0USD. Podaż w obiegu Alvey Chain (WALV) wynosi 116.77M WALV , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $8,492.86 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.06% $ 0 $ 0 $ 0

7 D -26.10% $ 0 $ 0.000120 $ 0.000066

30 Dni -47.32% $ 0 $ 0.000120 $ 0.000066 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Alvey Chain zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 0.06% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Alvey Chain osiągnął maksimum na poziomie $0.000120 i minimum na poziomie $0.000066 . Zanotowano zmianę ceny o -26.10% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał WALV do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Alvey Chain o -47.32% , co odpowiada około $0 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny WALV.

Jak działa moduł przewidywania ceny Alvey Chain (WALV)? Moduł predykcji ceny Alvey Chain to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu WALV. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Alvey Chain na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów WALV, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Alvey Chain. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość WALV. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę WALV, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Alvey Chain.

Dlaczego prognoaza ceny WALV jest ważna?

Prognozy cen WALV są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w WALV? Według Twoich prognoz WALV osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny WALV na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Alvey Chain (WALV), przewidywana cena WALV osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 WALV w 2026 roku? Cena 1 Alvey Chain (WALV) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz WALV wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena WALV w 2027 roku? Alvey Chain (WALV) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 WALV do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa WALV w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Alvey Chain (WALV) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa WALV w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Alvey Chain (WALV) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 WALV w 2030 roku? Cena 1 Alvey Chain (WALV) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz WALV wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny WALV na 2040 rok? Alvey Chain (WALV) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 WALV do 2040 roku. Zarejestruj się teraz