Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Alpaca Finance % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Alpaca Finance na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Alpaca Finance (ALPACA) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Alpaca Finance może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.005731. Prognoza ceny Alpaca Finance (ALPACA) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Alpaca Finance może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.006018. Prognoza ceny Alpaca Finance (ALPACA) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ALPACA na 2027 rok wyniesie $ 0.006319 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Alpaca Finance (ALPACA) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ALPACA na 2028 rok wyniesie $ 0.006635 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Alpaca Finance (ALPACA) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ALPACA w 2029 roku wyniesie $ 0.006966 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Alpaca Finance (ALPACA) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ALPACA w 2030 roku wyniesie $ 0.007315 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Alpaca Finance (ALPACA) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Alpaca Finance może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.011915. Prognoza ceny Alpaca Finance (ALPACA) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Alpaca Finance może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.019409. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.005731 0.00%

2026 $ 0.006018 5.00%

2027 $ 0.006319 10.25%

2028 $ 0.006635 15.76%

2029 $ 0.006966 21.55%

2030 $ 0.007315 27.63%

2031 $ 0.007680 34.01%

2032 $ 0.008065 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.008468 47.75%

2034 $ 0.008891 55.13%

2035 $ 0.009336 62.89%

2036 $ 0.009803 71.03%

2037 $ 0.010293 79.59%

2038 $ 0.010807 88.56%

2039 $ 0.011348 97.99%

2040 $ 0.011915 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Alpaca Finance na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.005731 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.005732 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.005737 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.005755 0.41% Prognoza ceny Alpaca Finance (ALPACA) na dziś Przewidywana cena dla ALPACA w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.005731 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Alpaca Finance (ALPACA) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny ALPACA z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.005732 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Alpaca Finance (ALPACA) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla ALPACA, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.005737 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Alpaca Finance (ALPACA) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena ALPACA wynosi $0.005755 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Alpaca Finance Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 870.60K$ 870.60K $ 870.60K Podaż w obiegu 151.67M 151.67M 151.67M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena ALPACA to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto ALPACA ma podaż w obiegu wynoszącą 151.67M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 870.60K. Zobacz na żywo cenę ALPACA

Historyczna cena Alpaca Finance Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Alpaca Finance, cena Alpaca Finance wynosi 0.005731USD. Podaż w obiegu Alpaca Finance (ALPACA) wynosi 151.67M ALPACA , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $870,604 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -6.08% $ -0.000371 $ 0.006237 $ 0.005700

7 D -33.74% $ -0.001933 $ 0.014187 $ 0.005624

30 Dni -59.18% $ -0.003392 $ 0.014187 $ 0.005624 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Alpaca Finance zanotował zmianę ceny o $-0.000371 , co stanowi -6.08% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Alpaca Finance osiągnął maksimum na poziomie $0.014187 i minimum na poziomie $0.005624 . Zanotowano zmianę ceny o -33.74% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał ALPACA do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Alpaca Finance o -59.18% , co odpowiada około $-0.003392 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny ALPACA.

Jak działa moduł przewidywania ceny Alpaca Finance (ALPACA)? Moduł predykcji ceny Alpaca Finance to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu ALPACA. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Alpaca Finance na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów ALPACA, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Alpaca Finance. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość ALPACA. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę ALPACA, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Alpaca Finance.

Dlaczego prognoaza ceny ALPACA jest ważna?

Prognozy cen ALPACA są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

