Prognoza ceny AKIRA LABS (AKIRA) (USD)

Sprawdź prognozy cen AKIRA LABS na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość AKIRA w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę AKIRA LABS % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny AKIRA LABS na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny AKIRA LABS (AKIRA) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy AKIRA LABS może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0. Prognoza ceny AKIRA LABS (AKIRA) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy AKIRA LABS może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0. Prognoza ceny AKIRA LABS (AKIRA) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena AKIRA na 2027 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny AKIRA LABS (AKIRA) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena AKIRA na 2028 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny AKIRA LABS (AKIRA) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena AKIRA w 2029 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny AKIRA LABS (AKIRA) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena AKIRA w 2030 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny AKIRA LABS (AKIRA) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena AKIRA LABS może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Prognoza ceny AKIRA LABS (AKIRA) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena AKIRA LABS może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny AKIRA LABS na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0 0.41% Prognoza ceny AKIRA LABS (AKIRA) na dziś Przewidywana cena dla AKIRA w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny AKIRA LABS (AKIRA) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny AKIRA z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa AKIRA LABS (AKIRA) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla AKIRA, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa AKIRA LABS (AKIRA) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena AKIRA wynosi $0 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen AKIRA LABS Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 7.79K$ 7.79K $ 7.79K Podaż w obiegu 979.79M 979.79M 979.79M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena AKIRA to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto AKIRA ma podaż w obiegu wynoszącą 979.79M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 7.79K. Zobacz na żywo cenę AKIRA

Historyczna cena AKIRA LABS Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami AKIRA LABS, cena AKIRA LABS wynosi 0USD. Podaż w obiegu AKIRA LABS (AKIRA) wynosi 979.79M AKIRA , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $7,794.08 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -3.32% $ 0 $ 0 $ 0

7 D -51.23% $ 0 $ 0.000037 $ 0.000007

30 Dni -78.14% $ 0 $ 0.000037 $ 0.000007 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin AKIRA LABS zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi -3.32% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs AKIRA LABS osiągnął maksimum na poziomie $0.000037 i minimum na poziomie $0.000007 . Zanotowano zmianę ceny o -51.23% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał AKIRA do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana AKIRA LABS o -78.14% , co odpowiada około $0 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny AKIRA.

Jak działa moduł przewidywania ceny AKIRA LABS (AKIRA)? Moduł predykcji ceny AKIRA LABS to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu AKIRA. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania AKIRA LABS na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów AKIRA, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę AKIRA LABS. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość AKIRA. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę AKIRA, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał AKIRA LABS.

Dlaczego prognoaza ceny AKIRA jest ważna?

Prognozy cen AKIRA są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w AKIRA? Według Twoich prognoz AKIRA osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny AKIRA na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny AKIRA LABS (AKIRA), przewidywana cena AKIRA osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 AKIRA w 2026 roku? Cena 1 AKIRA LABS (AKIRA) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz AKIRA wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena AKIRA w 2027 roku? AKIRA LABS (AKIRA) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 AKIRA do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa AKIRA w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, AKIRA LABS (AKIRA) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa AKIRA w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, AKIRA LABS (AKIRA) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 AKIRA w 2030 roku? Cena 1 AKIRA LABS (AKIRA) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz AKIRA wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny AKIRA na 2040 rok? AKIRA LABS (AKIRA) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 AKIRA do 2040 roku.