Prognoza ceny MOMOFUN (MM) (USD)

Sprawdź prognozy cen MOMOFUN na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość MM w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup MM

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę MOMOFUN % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.00313 $0.00313 $0.00313 -1.54% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny MOMOFUN na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny MOMOFUN (MM) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy MOMOFUN może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.00313. Prognoza ceny MOMOFUN (MM) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy MOMOFUN może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.003286. Prognoza ceny MOMOFUN (MM) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MM na 2027 rok wyniesie $ 0.003450 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny MOMOFUN (MM) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MM na 2028 rok wyniesie $ 0.003623 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny MOMOFUN (MM) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MM w 2029 roku wyniesie $ 0.003804 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny MOMOFUN (MM) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MM w 2030 roku wyniesie $ 0.003994 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny MOMOFUN (MM) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena MOMOFUN może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.006507. Prognoza ceny MOMOFUN (MM) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena MOMOFUN może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.010599. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.00313 0.00%

2026 $ 0.003286 5.00%

2027 $ 0.003450 10.25%

2028 $ 0.003623 15.76%

2029 $ 0.003804 21.55%

2030 $ 0.003994 27.63%

2031 $ 0.004194 34.01%

2032 $ 0.004404 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.004624 47.75%

2034 $ 0.004855 55.13%

2035 $ 0.005098 62.89%

2036 $ 0.005353 71.03%

2037 $ 0.005621 79.59%

2038 $ 0.005902 88.56%

2039 $ 0.006197 97.99%

2040 $ 0.006507 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny MOMOFUN na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.00313 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.003130 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.003133 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.003142 0.41% Prognoza ceny MOMOFUN (MM) na dziś Przewidywana cena dla MM w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.00313 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny MOMOFUN (MM) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny MM z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.003130 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa MOMOFUN (MM) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla MM, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.003133 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa MOMOFUN (MM) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena MM wynosi $0.003142 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen MOMOFUN Aktualna cena $ 0.00313$ 0.00313 $ 0.00313 Zmiana ceny (24H) -1.54% Kapitalizacja rynkowa $ 24.46M$ 24.46M $ 24.46M Podaż w obiegu 7.80B 7.80B 7.80B Wolumen (24H) $ 61.40K$ 61.40K $ 61.40K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena MM to $ 0.00313. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -1.54%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 61.40K. Ponadto MM ma podaż w obiegu wynoszącą 7.80B oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 24.46M. Zobacz na żywo cenę MM

Jak kupić MOMOFUN (MM) Próbujesz kupić MM? Teraz możesz kupować MM za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić MOMOFUN i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić MM teraz

Historyczna cena MOMOFUN Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami MOMOFUN, cena MOMOFUN wynosi 0.003136USD. Podaż w obiegu MOMOFUN (MM) wynosi 0.00 MM , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $24.46M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.00% $ -0.000027 $ 0.003232 $ 0.003094

7 D -0.14% $ -0.000526 $ 0.0037 $ 0.003

30 Dni -0.29% $ -0.001323 $ 0.006053 $ 0.002966 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin MOMOFUN zanotował zmianę ceny o $-0.000027 , co stanowi -0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs MOMOFUN osiągnął maksimum na poziomie $0.0037 i minimum na poziomie $0.003 . Zanotowano zmianę ceny o -0.14% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał MM do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana MOMOFUN o -0.29% , co odpowiada około $-0.001323 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny MM. Sprawdź pełną historię cen MOMOFUN, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen MM

Jak działa moduł przewidywania ceny MOMOFUN (MM)? Moduł predykcji ceny MOMOFUN to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu MM. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania MOMOFUN na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów MM, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę MOMOFUN. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość MM. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę MM, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał MOMOFUN.

Dlaczego prognoaza ceny MM jest ważna?

Prognozy cen MM są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w MM? Według Twoich prognoz MM osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny MM na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny MOMOFUN (MM), przewidywana cena MM osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 MM w 2026 roku? Cena 1 MOMOFUN (MM) wynosi dziś $0.00313 . Według powyższego modułu prognoz MM wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena MM w 2027 roku? MOMOFUN (MM) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 MM do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa MM w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, MOMOFUN (MM) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa MM w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, MOMOFUN (MM) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 MM w 2030 roku? Cena 1 MOMOFUN (MM) wynosi dziś $0.00313 . Według powyższego modułu prognoz MM wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny MM na 2040 rok? MOMOFUN (MM) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 MM do 2040 roku. Zarejestruj się teraz