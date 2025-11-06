Prognoza ceny MiL.k (MLK) (USD)

Sprawdź prognozy cen MiL.k na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość MLK w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę MiL.k % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.08262 $0.08262 $0.08262 +1.28% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny MiL.k na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny MiL.k (MLK) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy MiL.k może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.08262. Prognoza ceny MiL.k (MLK) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy MiL.k może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.086751. Prognoza ceny MiL.k (MLK) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MLK na 2027 rok wyniesie $ 0.091088 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny MiL.k (MLK) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MLK na 2028 rok wyniesie $ 0.095642 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny MiL.k (MLK) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MLK w 2029 roku wyniesie $ 0.100425 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny MiL.k (MLK) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MLK w 2030 roku wyniesie $ 0.105446 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny MiL.k (MLK) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena MiL.k może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.171761. Prognoza ceny MiL.k (MLK) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena MiL.k może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.279780.

2026 $ 0.086751 5.00%

2027 $ 0.091088 10.25%

2028 $ 0.095642 15.76%

2029 $ 0.100425 21.55%

2030 $ 0.105446 27.63%

2031 $ 0.110718 34.01%

2032 $ 0.116254 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.122067 47.75%

2034 $ 0.128170 55.13%

2035 $ 0.134579 62.89%

2036 $ 0.141308 71.03%

2037 $ 0.148373 79.59%

2038 $ 0.155792 88.56%

2039 $ 0.163581 97.99%

2040 $ 0.171761 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny MiL.k na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.08262 0.00%

Bieżące statystyki cen MiL.k Aktualna cena $ 0.08262$ 0.08262 $ 0.08262 Zmiana ceny (24H) +1.28% Kapitalizacja rynkowa $ 41.93M$ 41.93M $ 41.93M Podaż w obiegu 507.63M 507.63M 507.63M Wolumen (24H) $ 55.09K$ 55.09K $ 55.09K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena MLK to $ 0.08262. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +1.28%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 55.09K. Ponadto MLK ma podaż w obiegu wynoszącą 507.63M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 41.93M. Zobacz na żywo cenę MLK

Jak kupić MiL.k (MLK) Próbujesz kupić MLK? Teraz możesz kupować MLK za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić MiL.k i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić MLK teraz

Historyczna cena MiL.k Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami MiL.k, cena MiL.k wynosi 0.08261USD. Podaż w obiegu MiL.k (MLK) wynosi 0.00 MLK , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $41.93M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.06% $ 0.004600 $ 0.08272 $ 0.07122

7 D -0.16% $ -0.01643 $ 0.09941 $ 0.07122

30 Dni -0.37% $ -0.04993 $ 0.1399 $ 0.07122 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin MiL.k zanotował zmianę ceny o $0.004600 , co stanowi 0.06% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs MiL.k osiągnął maksimum na poziomie $0.09941 i minimum na poziomie $0.07122 . Zanotowano zmianę ceny o -0.16% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał MLK do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana MiL.k o -0.37% , co odpowiada około $-0.04993 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny MLK. Sprawdź pełną historię cen MiL.k, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen MLK

Jak działa moduł przewidywania ceny MiL.k (MLK)? Moduł predykcji ceny MiL.k to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu MLK. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania MiL.k na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów MLK, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę MiL.k. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość MLK. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę MLK, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał MiL.k.

Dlaczego prognoaza ceny MLK jest ważna?

Prognozy cen MLK są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

