Prognoza ceny Light (LIGHT1) (USD)

Sprawdź prognozy cen Light na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość LIGHT1 w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup LIGHT1

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Light % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.008635 $0.008635 $0.008635 +15.95% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Light na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Light (LIGHT1) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Light może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.008635. Prognoza ceny Light (LIGHT1) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Light może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.009066. Prognoza ceny Light (LIGHT1) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena LIGHT1 na 2027 rok wyniesie $ 0.009520 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Light (LIGHT1) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena LIGHT1 na 2028 rok wyniesie $ 0.009996 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Light (LIGHT1) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena LIGHT1 w 2029 roku wyniesie $ 0.010495 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Light (LIGHT1) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena LIGHT1 w 2030 roku wyniesie $ 0.011020 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Light (LIGHT1) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Light może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.017951. Prognoza ceny Light (LIGHT1) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Light może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.029241. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.008635 0.00%

2026 $ 0.009066 5.00%

2027 $ 0.009520 10.25%

2028 $ 0.009996 15.76%

2029 $ 0.010495 21.55%

2030 $ 0.011020 27.63%

2031 $ 0.011571 34.01%

2032 $ 0.012150 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.012757 47.75%

2034 $ 0.013395 55.13%

2035 $ 0.014065 62.89%

2036 $ 0.014768 71.03%

2037 $ 0.015507 79.59%

2038 $ 0.016282 88.56%

2039 $ 0.017096 97.99%

2040 $ 0.017951 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Light na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.008635 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.008636 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.008643 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.008670 0.41% Prognoza ceny Light (LIGHT1) na dziś Przewidywana cena dla LIGHT1 w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.008635 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Light (LIGHT1) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny LIGHT1 z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.008636 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Light (LIGHT1) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla LIGHT1, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.008643 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Light (LIGHT1) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena LIGHT1 wynosi $0.008670 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Light Aktualna cena $ 0.008635$ 0.008635 $ 0.008635 Zmiana ceny (24H) +15.95% Kapitalizacja rynkowa $ 4.50M$ 4.50M $ 4.50M Podaż w obiegu 521.92M 521.92M 521.92M Wolumen (24H) $ 56.61K$ 56.61K $ 56.61K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena LIGHT1 to $ 0.008635. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +15.95%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 56.61K. Ponadto LIGHT1 ma podaż w obiegu wynoszącą 521.92M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 4.50M. Zobacz na żywo cenę LIGHT1

Jak kupić Light (LIGHT1) Próbujesz kupić LIGHT1? Teraz możesz kupować LIGHT1 za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Light i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić LIGHT1 teraz

Historyczna cena Light Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Light, cena Light wynosi 0.00863USD. Podaż w obiegu Light (LIGHT1) wynosi 0.00 LIGHT1 , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $4.50M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.15% $ 0.001157 $ 0.008856 $ 0.007436

7 D -0.33% $ -0.004297 $ 0.013 $ 0.0065

30 Dni -0.56% $ -0.011307 $ 0.01997 $ 0.0065 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Light zanotował zmianę ceny o $0.001157 , co stanowi 0.15% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Light osiągnął maksimum na poziomie $0.013 i minimum na poziomie $0.0065 . Zanotowano zmianę ceny o -0.33% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał LIGHT1 do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Light o -0.56% , co odpowiada około $-0.011307 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny LIGHT1. Sprawdź pełną historię cen Light, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen LIGHT1

Jak działa moduł przewidywania ceny Light (LIGHT1)? Moduł predykcji ceny Light to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu LIGHT1. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Light na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów LIGHT1, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Light. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość LIGHT1. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę LIGHT1, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Light.

Dlaczego prognoaza ceny LIGHT1 jest ważna?

Prognozy cen LIGHT1 są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w LIGHT1? Według Twoich prognoz LIGHT1 osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny LIGHT1 na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Light (LIGHT1), przewidywana cena LIGHT1 osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 LIGHT1 w 2026 roku? Cena 1 Light (LIGHT1) wynosi dziś $0.008635 . Według powyższego modułu prognoz LIGHT1 wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena LIGHT1 w 2027 roku? Light (LIGHT1) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 LIGHT1 do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa LIGHT1 w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Light (LIGHT1) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa LIGHT1 w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Light (LIGHT1) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 LIGHT1 w 2030 roku? Cena 1 Light (LIGHT1) wynosi dziś $0.008635 . Według powyższego modułu prognoz LIGHT1 wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny LIGHT1 na 2040 rok? Light (LIGHT1) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 LIGHT1 do 2040 roku. Zarejestruj się teraz