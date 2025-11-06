Prognoza ceny KoKoK The Roach (KOKOK) (USD)

Sprawdź prognozy cen KoKoK The Roach na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość KOKOK w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę KoKoK The Roach
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny KoKoK The Roach
$0.0149
-5.81%
USD
Rzeczywista
Prognozowana
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 18:31:46 (UTC+8)

Prognoza ceny KoKoK The Roach na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny KoKoK The Roach (KOKOK) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy KoKoK The Roach może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.0149.

Prognoza ceny KoKoK The Roach (KOKOK) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy KoKoK The Roach może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.015645.

Prognoza ceny KoKoK The Roach (KOKOK) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena KOKOK na 2027 rok wyniesie $ 0.016427 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny KoKoK The Roach (KOKOK) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena KOKOK na 2028 rok wyniesie $ 0.017248 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny KoKoK The Roach (KOKOK) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena KOKOK w 2029 roku wyniesie $ 0.018111 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny KoKoK The Roach (KOKOK) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena KOKOK w 2030 roku wyniesie $ 0.019016 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny KoKoK The Roach (KOKOK) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena KoKoK The Roach może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.030976.

Prognoza ceny KoKoK The Roach (KOKOK) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena KoKoK The Roach może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.050456.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 0.0149
    0.00%
  • 2026
    $ 0.015645
    5.00%
  • 2027
    $ 0.016427
    10.25%
  • 2028
    $ 0.017248
    15.76%
  • 2029
    $ 0.018111
    21.55%
  • 2030
    $ 0.019016
    27.63%
  • 2031
    $ 0.019967
    34.01%
  • 2032
    $ 0.020965
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 0.022014
    47.75%
  • 2034
    $ 0.023114
    55.13%
  • 2035
    $ 0.024270
    62.89%
  • 2036
    $ 0.025484
    71.03%
  • 2037
    $ 0.026758
    79.59%
  • 2038
    $ 0.028096
    88.56%
  • 2039
    $ 0.029500
    97.99%
  • 2040
    $ 0.030976
    107.89%
Pokaż więcej

Krótkoterminowa prognoza ceny KoKoK The Roach na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 0.0149
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 0.014902
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 0.014914
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 0.014961
    0.41%
Prognoza ceny KoKoK The Roach (KOKOK) na dziś

Przewidywana cena dla KOKOK w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.0149. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny KoKoK The Roach (KOKOK) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny KOKOK z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.014902. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa KoKoK The Roach (KOKOK) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla KOKOK, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.014914. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa KoKoK The Roach (KOKOK) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena KOKOK wynosi $0.014961. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen KoKoK The Roach

$ 0.0149
-5.81%

--
----

--
----

$ 52.89K
--

Najnowsza cena KOKOK to $ 0.0149. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -5.81%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 52.89K.
Ponadto KOKOK ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --.

Jak kupić KoKoK The Roach (KOKOK)

Próbujesz kupić KOKOK? Teraz możesz kupować KOKOK za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić KoKoK The Roach i rozpocznij już teraz na MEXC!

Dowiedz się, jak kupić KOKOK teraz

Historyczna cena KoKoK The Roach

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami KoKoK The Roach, cena KoKoK The Roach wynosi 0.0149USD. Podaż w obiegu KoKoK The Roach (KOKOK) wynosi 0.00 KOKOK, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $--.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    0.01%
    $ 0.000129
    $ 0.01597
    $ 0.01468
  • 7 D
    -0.24%
    $ -0.004740
    $ 0.02886
    $ 0.01333
  • 30 Dni
    -0.53%
    $ -0.01711
    $ 0.03211
    $ 0.01333
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin KoKoK The Roach zanotował zmianę ceny o $0.000129, co stanowi 0.01% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs KoKoK The Roach osiągnął maksimum na poziomie $0.02886 i minimum na poziomie $0.01333. Zanotowano zmianę ceny o -0.24%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał KOKOK do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana KoKoK The Roach o -0.53%, co odpowiada około $-0.01711 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny KOKOK.

Sprawdź pełną historię cen KoKoK The Roach, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC

Zobacz pełną historię cen KOKOK

Jak działa moduł przewidywania ceny KoKoK The Roach (KOKOK)?

Moduł predykcji ceny KoKoK The Roach to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu KOKOK. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania KoKoK The Roach na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów KOKOK, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę KoKoK The Roach. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość KOKOK.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę KOKOK, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał KoKoK The Roach.

Dlaczego prognoaza ceny KOKOK jest ważna?

Prognozy cen KOKOK są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w KOKOK?
Według Twoich prognoz KOKOK osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny KOKOK na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny KoKoK The Roach (KOKOK), przewidywana cena KOKOK osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 KOKOK w 2026 roku?
Cena 1 KoKoK The Roach (KOKOK) wynosi dziś $0.0149. Według powyższego modułu prognoz KOKOK wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena KOKOK w 2027 roku?
KoKoK The Roach (KOKOK) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 KOKOK do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa KOKOK w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, KoKoK The Roach (KOKOK) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa KOKOK w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, KoKoK The Roach (KOKOK) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 KOKOK w 2030 roku?
Cena 1 KoKoK The Roach (KOKOK) wynosi dziś $0.0149. Według powyższego modułu prognoz KOKOK wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny KOKOK na 2040 rok?
KoKoK The Roach (KOKOK) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 KOKOK do 2040 roku.
Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.