Na podstawie Twojej prognozy Kyuzos Friends może wzrosnąć o 0.00%. Może osiągnąć cenę handlową $ 0.060213 w 2026 roku.

Na podstawie Twojej prognozy Kyuzos Friends może wzrosnąć o 5.00%. Może osiągnąć cenę handlową $ 0.063223 w 2027 roku.

Według modelu prognozowania cen przewiduje się, że KO osiągnie $ 0.066384 w 2028, co oznacza wzrost o 10.25%.

Według modelu prognozowania cen przewiduje się, że KO osiągnie $ 0.069704 w 2029, co oznacza wzrost o 15.76%.

Według powyższego modelu prognozy cen, docelowa cena KO w 2030 wynosi $ 0.073189, przy szacowanym wzroście na poziomie 21.55%.

W 2040 cena Kyuzos Friends może potencjalnie wzrosnąć o 97.99%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.119217.

W 2050 cena Kyuzos Friends może potencjalnie wzrosnąć o 222.51%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.194192.