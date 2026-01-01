Prognoza ceny Kyuzos Friends (KO) (USD)

Otrzymaj prognozy cen Kyuzos Friends dla roku 2027, 2028, 2029, 2030 i kolejnych. Przewiduj, jak bardzo KO może wzrosnąć w ciągu najbliższych pięciu lat lub dłużej, dzięki natychmiastowym prognozom opartym na trendach rynkowych i nastrojach.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Kyuzos Friends
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny Kyuzos Friends
$0.060213
+0.53%
USD
Rzeczywista
Prognozowana
Ostatnia aktualizacja strony: 2026-01-23 04:44:19 (UTC+8)

Przewidywana cena Kyuzos Friends na lata 2026–2050 (USD)

Prognoza ceny Kyuzos Friends (KO) na rok 2026 (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy Kyuzos Friends może wzrosnąć o 0.00%. Może osiągnąć cenę handlową $ 0.060213 w 2026 roku.

Prognoza ceny Kyuzos Friends (KO) na rok 2027 (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy Kyuzos Friends może wzrosnąć o 5.00%. Może osiągnąć cenę handlową $ 0.063223 w 2027 roku.

Prognoza ceny Kyuzos Friends (KO) na rok 2028 (za 2 lata)

Według modelu prognozowania cen przewiduje się, że KO osiągnie $ 0.066384 w 2028, co oznacza wzrost o 10.25%.

Prognoza ceny Kyuzos Friends (KO) na rok 2029 (za 3 lata)

Według modelu prognozowania cen przewiduje się, że KO osiągnie $ 0.069704 w 2029, co oznacza wzrost o 15.76%.

Prognoza ceny Kyuzos Friends (KO) na rok 2030 (za 4 lata)

Według powyższego modelu prognozy cen, docelowa cena KO w 2030 wynosi $ 0.073189, przy szacowanym wzroście na poziomie 21.55%.

Prognoza ceny Kyuzos Friends (KO) na rok 2040 (za 14 lat)

W 2040 cena Kyuzos Friends może potencjalnie wzrosnąć o 97.99%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.119217.

Prognoza ceny Kyuzos Friends (KO) na rok 2050 (za 24 lat)

W 2050 cena Kyuzos Friends może potencjalnie wzrosnąć o 222.51%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.194192.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2026
    $ 0.060213
    0.00%
  • 2027
    $ 0.063223
    5.00%
  • 2028
    $ 0.066384
    10.25%
  • 2029
    $ 0.069704
    15.76%
  • 2030
    $ 0.073189
    21.55%
  • 2031
    $ 0.076848
    27.63%
  • 2032
    $ 0.080691
    34.01%
  • 2033
    $ 0.084725
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2034
    $ 0.088962
    47.75%
  • 2035
    $ 0.093410
    55.13%
  • 2036
    $ 0.098080
    62.89%
  • 2037
    $ 0.102984
    71.03%
  • 2038
    $ 0.108133
    79.59%
  • 2039
    $ 0.113540
    88.56%
  • 2040
    $ 0.119217
    97.99%
  • 2050
    $ 0.194192
    222.51%

Krótkoterminowa prognoza ceny Kyuzos Friends na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • January 23, 2026(Dzisiaj)
    $ 0.060213
    0.00%
  • January 24, 2026(Jutro)
    $ 0.060221
    0.01%
  • January 30, 2026(Ten tydzień)
    $ 0.060270
    0.10%
  • February 22, 2026(30 Dni)
    $ 0.060460
    0.41%
Prognoza ceny Kyuzos Friends (KO) na dziś

Przewidywana cena dla KO w dniu January 23, 2026(Dzisiaj) wynosi $0.060213. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny Kyuzos Friends (KO) na jutro

Na January 24, 2026(Jutro) prognoza ceny KO z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.060221. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa Kyuzos Friends (KO) na ten tydzień

Do January 30, 2026(Ten tydzień) prognozowana cena dla KO, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.060270. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa Kyuzos Friends (KO) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena KO wynosi $0.060460. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Kyuzos Friends

$ 0.060213
+0.53%

$ 13.10M
217.50M
$ 53.28K
--

Najnowsza cena KO to $ 0.060213. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +0.53%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 53.28K.
Ponadto KO ma podaż w obiegu wynoszącą 217.50M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 13.10M.

Jak kupić Kyuzos Friends (KO)

Próbujesz kupić KO? Teraz możesz kupować KO za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Kyuzos Friends i rozpocznij już teraz na MEXC!

Dowiedz się, jak kupić KO teraz

Historyczna cena Kyuzos Friends

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Kyuzos Friends, cena Kyuzos Friends wynosi 0.060213USD. Podaż w obiegu Kyuzos Friends (KO) wynosi 0.00 KO, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $13.10M.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    0.10%
    $ 0.005475
    $ 0.060776
    $ 0.044161
  • 7 D
    0.65%
    $ 0.023607
    $ 0.06102
    $ 0.031327
  • 30 Dni
    6.61%
    $ 0.052294
    $ 0.06102
    $ 0.007722
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin Kyuzos Friends zanotował zmianę ceny o $0.005475, co stanowi 0.10% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs Kyuzos Friends osiągnął maksimum na poziomie $0.06102 i minimum na poziomie $0.031327. Zanotowano zmianę ceny o 0.65%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał KO do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Kyuzos Friends o 6.61%, co odpowiada około $0.052294 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny KO.

Sprawdź pełną historię cen Kyuzos Friends, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC

Zobacz pełną historię cen KO

Jak działa moduł przewidywania ceny Kyuzos Friends (KO)?

Moduł predykcji ceny Kyuzos Friends to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu KO. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Kyuzos Friends na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów KO, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Kyuzos Friends. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość KO.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę KO, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Kyuzos Friends.

Dlaczego prognoaza ceny KO jest ważna?

Prognozy cen KO są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w KO?
Według Twoich prognoz KO osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny KO na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny Kyuzos Friends (KO), przewidywana cena KO osiągnie -- w dniu undefined.
Ile 1 KO będzie kosztować w 2027?
Aktualna cena 1 Kyuzos Friends w KO wynosi $0.060213. Na podstawie powyższego modelu predykcyjnego oczekuje się wzrostu KO o 0.00%, osiągając --w 2027.
Jaka jest prognozowana cena KO w 2028?
Przewiduje się, że Kyuzos Friends (KO) wzrośnie o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za KO do roku 2028.
Jaka jest szacowana cena docelowa KO w roku 2029?
Na podstawie Twojej prognozy ceny Kyuzos Friends (KO) ma wzrosnąć o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029.
Jaka jest szacowana cena docelowa KO w roku 2030?
Na podstawie Twojej prognozy ceny Kyuzos Friends (KO) ma wzrosnąć o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2030.
Jaka jest prognoza ceny KO na 2040 rok?
Kyuzos Friends (KO) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 KO do 2040 roku.
Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.