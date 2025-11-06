Prognoza ceny Delusional Coin (DELULU) (USD)

Sprawdź prognozy cen Delusional Coin na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość DELULU w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny Delusional Coin na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Delusional Coin (DELULU) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Delusional Coin może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.000119. Prognoza ceny Delusional Coin (DELULU) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Delusional Coin może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.000125. Prognoza ceny Delusional Coin (DELULU) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena DELULU na 2027 rok wyniesie $ 0.000131 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Delusional Coin (DELULU) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena DELULU na 2028 rok wyniesie $ 0.000137 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Delusional Coin (DELULU) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena DELULU w 2029 roku wyniesie $ 0.000144 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Delusional Coin (DELULU) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena DELULU w 2030 roku wyniesie $ 0.000152 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Delusional Coin (DELULU) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Delusional Coin może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000247. Prognoza ceny Delusional Coin (DELULU) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Delusional Coin może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000403.

2026 $ 0.000125 5.00%

2027 $ 0.000131 10.25%

2028 $ 0.000137 15.76%

2029 $ 0.000144 21.55%

2030 $ 0.000152 27.63%

2031 $ 0.000159 34.01%

2032 $ 0.000167 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.000175 47.75%

2034 $ 0.000184 55.13%

2035 $ 0.000194 62.89%

2036 $ 0.000203 71.03%

2037 $ 0.000213 79.59%

2038 $ 0.000224 88.56%

2039 $ 0.000235 97.99%

2040 $ 0.000247 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Delusional Coin na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.000119 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.000119 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.000119 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.000119 0.41% Prognoza ceny Delusional Coin (DELULU) na dziś Przewidywana cena dla DELULU w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.000119 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Delusional Coin (DELULU) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny DELULU z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.000119 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Delusional Coin (DELULU) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla DELULU, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.000119 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Delusional Coin (DELULU) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena DELULU wynosi $0.000119 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Delusional Coin Aktualna cena $ 0.00011911$ 0.00011911 $ 0.00011911 Zmiana ceny (24H) +5.73% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 54.99K$ 54.99K $ 54.99K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena DELULU to $ 0.00011911. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +5.73%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 54.99K. Ponadto DELULU ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę DELULU

Historyczna cena Delusional Coin Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Delusional Coin, cena Delusional Coin wynosi 0.000119USD. Podaż w obiegu Delusional Coin (DELULU) wynosi 0.00 DELULU , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.14% $ 0.000014 $ 0.000119 $ 0.000104

7 D 0.07% $ 0.000007 $ 0.000184 $ 0.000101

30 Dni -0.02% $ -0.000003 $ 0.000282 $ 0.000042 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Delusional Coin zanotował zmianę ceny o $0.000014 , co stanowi 0.14% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Delusional Coin osiągnął maksimum na poziomie $0.000184 i minimum na poziomie $0.000101 . Zanotowano zmianę ceny o 0.07% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał DELULU do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Delusional Coin o -0.02% , co odpowiada około $-0.000003 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny DELULU. Sprawdź pełną historię cen Delusional Coin, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen DELULU

Jak działa moduł przewidywania ceny Delusional Coin (DELULU)? Moduł predykcji ceny Delusional Coin to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu DELULU. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Delusional Coin na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów DELULU, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Delusional Coin. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość DELULU. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę DELULU, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Delusional Coin.

Dlaczego prognoaza ceny DELULU jest ważna?

Prognozy cen DELULU są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w DELULU? Według Twoich prognoz DELULU osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny DELULU na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Delusional Coin (DELULU), przewidywana cena DELULU osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 DELULU w 2026 roku? Cena 1 Delusional Coin (DELULU) wynosi dziś $0.000119 . Według powyższego modułu prognoz DELULU wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena DELULU w 2027 roku? Delusional Coin (DELULU) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 DELULU do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa DELULU w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Delusional Coin (DELULU) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa DELULU w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Delusional Coin (DELULU) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 DELULU w 2030 roku? Cena 1 Delusional Coin (DELULU) wynosi dziś $0.000119 . Według powyższego modułu prognoz DELULU wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny DELULU na 2040 rok? Delusional Coin (DELULU) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 DELULU do 2040 roku. Zarejestruj się teraz