Prognoza ceny Delabs Games (DELABS) (USD)

Sprawdź prognozy cen Delabs Games na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość DELABS w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup DELABS

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Delabs Games % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.005461 $0.005461 $0.005461 -1.69% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Delabs Games na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Delabs Games (DELABS) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Delabs Games może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.005461. Prognoza ceny Delabs Games (DELABS) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Delabs Games może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.005734. Prognoza ceny Delabs Games (DELABS) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena DELABS na 2027 rok wyniesie $ 0.006020 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Delabs Games (DELABS) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena DELABS na 2028 rok wyniesie $ 0.006321 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Delabs Games (DELABS) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena DELABS w 2029 roku wyniesie $ 0.006637 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Delabs Games (DELABS) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena DELABS w 2030 roku wyniesie $ 0.006969 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Delabs Games (DELABS) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Delabs Games może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.011353. Prognoza ceny Delabs Games (DELABS) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Delabs Games może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.018492. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.005461 0.00%

2026 $ 0.005734 5.00%

2027 $ 0.006020 10.25%

2028 $ 0.006321 15.76%

2029 $ 0.006637 21.55%

2030 $ 0.006969 27.63%

2031 $ 0.007318 34.01%

2032 $ 0.007684 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.008068 47.75%

2034 $ 0.008471 55.13%

2035 $ 0.008895 62.89%

2036 $ 0.009340 71.03%

2037 $ 0.009807 79.59%

2038 $ 0.010297 88.56%

2039 $ 0.010812 97.99%

2040 $ 0.011353 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Delabs Games na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.005461 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.005461 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.005466 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.005483 0.41% Prognoza ceny Delabs Games (DELABS) na dziś Przewidywana cena dla DELABS w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.005461 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Delabs Games (DELABS) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny DELABS z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.005461 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Delabs Games (DELABS) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla DELABS, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.005466 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Delabs Games (DELABS) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena DELABS wynosi $0.005483 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Delabs Games Aktualna cena $ 0.005461$ 0.005461 $ 0.005461 Zmiana ceny (24H) -1.69% Kapitalizacja rynkowa $ 4.10M$ 4.10M $ 4.10M Podaż w obiegu 750.30M 750.30M 750.30M Wolumen (24H) $ 53.14K$ 53.14K $ 53.14K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena DELABS to $ 0.005461. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -1.69%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 53.14K. Ponadto DELABS ma podaż w obiegu wynoszącą 750.30M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 4.10M. Zobacz na żywo cenę DELABS

Jak kupić Delabs Games (DELABS) Próbujesz kupić DELABS? Teraz możesz kupować DELABS za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Delabs Games i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić DELABS teraz

Historyczna cena Delabs Games Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Delabs Games, cena Delabs Games wynosi 0.005461USD. Podaż w obiegu Delabs Games (DELABS) wynosi 0.00 DELABS , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $4.10M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.02% $ 0.000127 $ 0.005566 $ 0.005271

7 D -0.18% $ -0.001251 $ 0.006714 $ 0.005271

30 Dni -0.39% $ -0.003619 $ 0.009436 $ 0.005271 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Delabs Games zanotował zmianę ceny o $0.000127 , co stanowi 0.02% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Delabs Games osiągnął maksimum na poziomie $0.006714 i minimum na poziomie $0.005271 . Zanotowano zmianę ceny o -0.18% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał DELABS do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Delabs Games o -0.39% , co odpowiada około $-0.003619 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny DELABS. Sprawdź pełną historię cen Delabs Games, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen DELABS

Jak działa moduł przewidywania ceny Delabs Games (DELABS)? Moduł predykcji ceny Delabs Games to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu DELABS. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Delabs Games na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów DELABS, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Delabs Games. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość DELABS. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę DELABS, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Delabs Games.

Dlaczego prognoaza ceny DELABS jest ważna?

Prognozy cen DELABS są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w DELABS? Według Twoich prognoz DELABS osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny DELABS na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Delabs Games (DELABS), przewidywana cena DELABS osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 DELABS w 2026 roku? Cena 1 Delabs Games (DELABS) wynosi dziś $0.005461 . Według powyższego modułu prognoz DELABS wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena DELABS w 2027 roku? Delabs Games (DELABS) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 DELABS do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa DELABS w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Delabs Games (DELABS) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa DELABS w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Delabs Games (DELABS) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 DELABS w 2030 roku? Cena 1 Delabs Games (DELABS) wynosi dziś $0.005461 . Według powyższego modułu prognoz DELABS wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny DELABS na 2040 rok? Delabs Games (DELABS) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 DELABS do 2040 roku. Zarejestruj się teraz