Prognoza ceny AVB (AVB) (USD)

Sprawdź prognozy cen AVB na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość AVB w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę AVB % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.002016 $0.002016 $0.002016 -9.67% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny AVB na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny AVB (AVB) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy AVB może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.002016. Prognoza ceny AVB (AVB) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy AVB może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.002116. Prognoza ceny AVB (AVB) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena AVB na 2027 rok wyniesie $ 0.002222 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny AVB (AVB) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena AVB na 2028 rok wyniesie $ 0.002333 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny AVB (AVB) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena AVB w 2029 roku wyniesie $ 0.002450 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny AVB (AVB) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena AVB w 2030 roku wyniesie $ 0.002572 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny AVB (AVB) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena AVB może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.004191. Prognoza ceny AVB (AVB) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena AVB może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.006826. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.002016 0.00%

2026 $ 0.002116 5.00%

2027 $ 0.002222 10.25%

2028 $ 0.002333 15.76%

2029 $ 0.002450 21.55%

2030 $ 0.002572 27.63%

2031 $ 0.002701 34.01%

2032 $ 0.002836 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.002978 47.75%

2034 $ 0.003127 55.13%

2035 $ 0.003283 62.89%

2036 $ 0.003448 71.03%

2037 $ 0.003620 79.59%

2038 $ 0.003801 88.56%

2039 $ 0.003991 97.99%

2040 $ 0.004191 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny AVB na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost December 5, 2025(Dzisiaj) $ 0.002016 0.00%

December 6, 2025(Jutro) $ 0.002016 0.01%

December 12, 2025(Ten tydzień) $ 0.002017 0.10%

January 4, 2026(30 Dni) $ 0.002024 0.41% Prognoza ceny AVB (AVB) na dziś Przewidywana cena dla AVB w dniu December 5, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.002016 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny AVB (AVB) na jutro Na December 6, 2025(Jutro) prognoza ceny AVB z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.002016 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa AVB (AVB) na ten tydzień Do December 12, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla AVB, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.002017 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa AVB (AVB) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena AVB wynosi $0.002024 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen AVB Aktualna cena $ 0.002016$ 0.002016 $ 0.002016 Zmiana ceny (24H) -9.67% Kapitalizacja rynkowa $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Podaż w obiegu 0.00 0.00 0.00 Wolumen (24H) $ 54.91K$ 54.91K $ 54.91K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena AVB to $ 0.002016. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -9.67%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 54.91K. Ponadto AVB ma podaż w obiegu wynoszącą 0.00 oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 0.00. Zobacz na żywo cenę AVB

Historyczna cena AVB Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami AVB, cena AVB wynosi 0.002016USD. Podaż w obiegu AVB (AVB) wynosi 0.00 AVB , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $0.00 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.10% $ -0.000233 $ 0.002283 $ 0.002012

7 D 0.09% $ 0.000159 $ 0.002614 $ 0.001634

30 Dni 0.01% $ 0.000014 $ 0.002809 $ 0.001088 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin AVB zanotował zmianę ceny o $-0.000233 , co stanowi -0.10% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs AVB osiągnął maksimum na poziomie $0.002614 i minimum na poziomie $0.001634 . Zanotowano zmianę ceny o 0.09% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał AVB do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana AVB o 0.01% , co odpowiada około $0.000014 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny AVB. Sprawdź pełną historię cen AVB, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen AVB

Jak działa moduł przewidywania ceny AVB (AVB)? Moduł predykcji ceny AVB to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu AVB. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania AVB na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów AVB, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę AVB. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość AVB. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę AVB, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał AVB.

Dlaczego prognoaza ceny AVB jest ważna?

Prognozy cen AVB są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w AVB? Według Twoich prognoz AVB osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny AVB na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny AVB (AVB), przewidywana cena AVB osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 AVB w 2026 roku? Cena 1 AVB (AVB) wynosi dziś $0.002016 . Według powyższego modułu prognoz AVB wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena AVB w 2027 roku? AVB (AVB) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 AVB do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa AVB w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, AVB (AVB) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa AVB w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, AVB (AVB) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 AVB w 2030 roku? Cena 1 AVB (AVB) wynosi dziś $0.002016 . Według powyższego modułu prognoz AVB wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny AVB na 2040 rok? AVB (AVB) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 AVB do 2040 roku.