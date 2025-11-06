Prognoza ceny America Online (AOL) (USD)

Sprawdź prognozy cen America Online na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość AOL w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę America Online
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny America Online
$0.00589
$0.00589$0.00589
+13.81%
USD
Rzeczywista
Prognozowana
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 18:11:30 (UTC+8)

Prognoza ceny America Online na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny America Online (AOL) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy America Online może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.00589.

Prognoza ceny America Online (AOL) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy America Online może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.006184.

Prognoza ceny America Online (AOL) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena AOL na 2027 rok wyniesie $ 0.006493 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny America Online (AOL) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena AOL na 2028 rok wyniesie $ 0.006818 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny America Online (AOL) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena AOL w 2029 roku wyniesie $ 0.007159 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny America Online (AOL) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena AOL w 2030 roku wyniesie $ 0.007517 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny America Online (AOL) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena America Online może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.012244.

Prognoza ceny America Online (AOL) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena America Online może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.019945.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 0.00589
    0.00%
  • 2026
    $ 0.006184
    5.00%
  • 2027
    $ 0.006493
    10.25%
  • 2028
    $ 0.006818
    15.76%
  • 2029
    $ 0.007159
    21.55%
  • 2030
    $ 0.007517
    27.63%
  • 2031
    $ 0.007893
    34.01%
  • 2032
    $ 0.008287
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 0.008702
    47.75%
  • 2034
    $ 0.009137
    55.13%
  • 2035
    $ 0.009594
    62.89%
  • 2036
    $ 0.010073
    71.03%
  • 2037
    $ 0.010577
    79.59%
  • 2038
    $ 0.011106
    88.56%
  • 2039
    $ 0.011661
    97.99%
  • 2040
    $ 0.012244
    107.89%
Pokaż więcej

Krótkoterminowa prognoza ceny America Online na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 0.00589
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 0.005890
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 0.005895
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 0.005914
    0.41%
Prognoza ceny America Online (AOL) na dziś

Przewidywana cena dla AOL w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.00589. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny America Online (AOL) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny AOL z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.005890. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa America Online (AOL) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla AOL, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.005895. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa America Online (AOL) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena AOL wynosi $0.005914. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen America Online

$ 0.00589
$ 0.00589$ 0.00589

+13.81%

--
----

--
----

$ 59.58K
$ 59.58K$ 59.58K

--

Najnowsza cena AOL to $ 0.00589. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +13.81%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 59.58K.
Ponadto AOL ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --.

Jak kupić America Online (AOL)

Próbujesz kupić AOL? Teraz możesz kupować AOL za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić America Online i rozpocznij już teraz na MEXC!

Dowiedz się, jak kupić AOL teraz

Historyczna cena America Online

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami America Online, cena America Online wynosi 0.005898USD. Podaż w obiegu America Online (AOL) wynosi 0.00 AOL, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $--.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    0.42%
    $ 0.001751
    $ 0.007371
    $ 0.004059
  • 7 D
    0.18%
    $ 0.000886
    $ 0.007371
    $ 0.003531
  • 30 Dni
    -0.52%
    $ -0.006545
    $ 0.012788
    $ 0.002174
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin America Online zanotował zmianę ceny o $0.001751, co stanowi 0.42% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs America Online osiągnął maksimum na poziomie $0.007371 i minimum na poziomie $0.003531. Zanotowano zmianę ceny o 0.18%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał AOL do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana America Online o -0.52%, co odpowiada około $-0.006545 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny AOL.

Sprawdź pełną historię cen America Online, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC

Zobacz pełną historię cen AOL

Jak działa moduł przewidywania ceny America Online (AOL)?

Moduł predykcji ceny America Online to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu AOL. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania America Online na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów AOL, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę America Online. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość AOL.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę AOL, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał America Online.

Dlaczego prognoaza ceny AOL jest ważna?

Prognozy cen AOL są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w AOL?
Według Twoich prognoz AOL osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny AOL na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny America Online (AOL), przewidywana cena AOL osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 AOL w 2026 roku?
Cena 1 America Online (AOL) wynosi dziś $0.00589. Według powyższego modułu prognoz AOL wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena AOL w 2027 roku?
America Online (AOL) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 AOL do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa AOL w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, America Online (AOL) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa AOL w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, America Online (AOL) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 AOL w 2030 roku?
Cena 1 America Online (AOL) wynosi dziś $0.00589. Według powyższego modułu prognoz AOL wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny AOL na 2040 rok?
America Online (AOL) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 AOL do 2040 roku.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 18:11:30 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.