Fed Governor Milan: We can cut interest rates by 50 basis points in a short period of time

Fed Governor Milan: We can cut interest rates by 50 basis points in a short period of time

PANews reported on September 25 that according to Jinshi, Federal Reserve Board member Milan said that if interest rates are not lowered quickly, the Fed will face the risk of damaging the economy. He believes that the Fed's current policy rate is between 4% and 4.25%, which is highly restrictive and far higher than his estimate of the so-called "neutral" level. Milan said, "This is why it is so important to start adjusting interest rates faster rather than slower." "When monetary policy is in a restrictive stance, the economy is more vulnerable to downward shocks. In my opinion, there is really no need to take this risk." He said: "My view is that we can cut interest rates by 50 basis points in a very short period of time and then readjust monetary policy, and once we reach our target, we will act more cautiously."
PANews2025/09/25 20:23
UXLINK Releases Contract Migration Plan: Cancels Destruction Mechanism, Retains Cross-Chain Functionality

UXLINK Releases Contract Migration Plan: Cancels Destruction Mechanism, Retains Cross-Chain Functionality

PANews reported on September 25th that UXLINK officially announced a contract migration plan, which will redeem 1 billion UXLINK tokens at a 1:1 ratio on the Ethereum mainnet. The new contract eliminates the burn mechanism; users on centralized exchanges (CEXs) and on-chain can redeem tokens manually or through a web portal. A snapshot taken during the initial transfer by the hacker will determine user eligibility. The first batch of CEX redemptions is expected to be completed within 1-5 business days, depending on the CEX's response time. The schedule for additional CEX compensation depends on the stablecoin's recovery. The on-chain redemption tool is expected to be developed and launched within 5 business days. A separate compensation plan will be provided to affected users. UXLINK is actively recovering the assets sold by the hacker through DEXs, cross-chain bridges, and CEXs. Based on the recovery progress, UXLINK will provide a compensation plan to the community (including CEX users), including but not limited to a buyback program, staking rewards/benefits, and trading incentives.
PANews2025/09/25 20:19
Swiss National Bank breaks rate-cut streak amid US trade tariffs

Swiss National Bank breaks rate-cut streak amid US trade tariffs

Swiss National Bank kept interest rate at zero, breaking a string of rate cuts that started last year, after Trump's trade penalties began hurting local companies.
Cryptopolitan2025/09/25 20:15
Taiwan Expands Chip Manufacturing with $16.5B TSMC Investment

Taiwan Expands Chip Manufacturing with $16.5B TSMC Investment

TLDRs: TSMC will invest $16.5 billion in a new Taichung chip fab, targeting production in 2028. The 1.4-nanometer plant is expected to create 4,500 jobs in central Taiwan. Taiwan's semiconductor sector grows rapidly, with record revenue projected for 2025. Advanced chip production expands amid surging AI and high-performance computing demand. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) [...]
Coincentral2025/09/25 20:06
Why Investors Diversifying Into Crypto Are Betting Big On Remittix

Why Investors Diversifying Into Crypto Are Betting Big On Remittix

Investors are diversifying as Nasdaq volatility drives interest in crypto. Cardano faces resistance near $0.95 with weekly losses of around 5%. Whales and retail buyers are balancing pressure with accumulation. Technical indicators suggest ADA could break higher toward $1.20 soon.Meanwhile, Remittix (RTX) is gaining attention for utility and real-world payments. The live wallet beta and CertiK verification strengthen investor confidence. Cardano Price Prediction: Current Market Context The Cardano price is currently $0.82151 as investors monitor technical setups and whale activity. ADA has fallen 7% since Monday, and weekly losses are around 5%. On the daily chart, ADA is forming an ascending triangle. This often signals a trend continuation. Resistance is near $0.95, while higher lows suggest buyers remain interested.  If ADA breaks $0.95, the next targets could reach $1.05–$1.20. However, failure to break resistance may push ADA down toward $0.80–$0.75 support. Large holders have sold about 160 million ADA over the past four days. Despite this, buying interest has absorbed most of the selling pressure. Cardano's eUTXO ledger model also provides predictable execution, making ADA attractive long-term. Analysts note that Cardano's price prediction for 2025 remains influenced by technical strength and institutional interest. Whale sales and resistance tests show the market is balancing between pressure and accumulation. If ADA closes the day above $0.95, buying pressure may build momentum and pave the way to $1.20. But a drop below $0.80 could put downside pressure on short-term traders. Volume and trend line confirmations are being closely watched by investors to validate price direction. Remittix (RTX): The Altcoin Gaining Institutional and Retail Attention While Cardano faces resistance, Remittix is emerging as a leading PayFi token. Remittix has raised over $26.4 million, sold more than 669 million tokens, and is currently priced at $0.1130.  Remittix offers an attractive alternative for crypto investors seeking…
BitcoinEthereumNews2025/09/25 20:05
Google to acquire rights to buy 5.4% stake in crypto mining firm Cipher Mining

Google to acquire rights to buy 5.4% stake in crypto mining firm Cipher Mining

PANews reported on September 25th that Alphabet's Google will acquire the right to purchase a 5.4% stake in crypto mining company Cipher Mining Inc. as part of a multi-year data center agreement with artificial intelligence computing startup Fluidstack. Cipher, the data center operator, stated that Google has agreed to guarantee $1.4 billion in debt owed by Fluidstack under its contract with Cipher. Fluidstack has reached an initial 10-year agreement with Cipher to lease its computing power, which is expected to generate approximately $3 billion in revenue. This is the second such deal between Google and Fluidstack in the past two months, highlighting the booming demand for computing resources to power AI services. Cipher, whose data centers are used for cryptocurrency mining, said it will use Google's guarantee agreement to help it finance expansion. Cipher said the contract includes two potential five-year renewal options, potentially generating an additional $4 billion in revenue. Shares of New York-based Cipher surged as much as 24% in pre-market trading before the opening of the New York Stock Exchange. The stock closed at $14.14 on Wednesday, having more than tripled this year.
PANews2025/09/25 20:02
Crypto Traders Brace For Volatility After $1.5b Liquidation But One Viral Altcoin Has Remained Strong

Crypto Traders Brace For Volatility After $1.5b Liquidation But One Viral Altcoin Has Remained Strong

Ether and bitcoin have carried the heaviest losses, while traders are shifting focus toward options markets to hedge against further […]
Coindoo2025/09/25 20:00
Stablecoin Giant Circle Exploring Reversible USDC Transactions

Stablecoin Giant Circle Exploring Reversible USDC Transactions

Circle is examining how it can introduce transaction reversibility to recover funds stolen in hacks and frauds.
Coinspeaker2025/09/25 19:51
Beethoven Zuid-Holland: kunnen 2.000 technici voor chips de Crypto-Mining in NL boosten?

Beethoven Zuid-Holland: kunnen 2.000 technici voor chips de Crypto-Mining in NL boosten?

Terwijl de wereld vecht om technologische suprematie, kampt Nederland met tekorten aan talent en verouderde infrastructuur. In Zuid-Holland pakt het Beethoven-programma deze uitdagingen aan. Dit initiatief verbindt onderwijs, industrie en overheid om tegen 2030 2000 extra semicontechnici op te leiden. Voor de lezers van Bitcoin Magazine is dit meer dan een technisch verhaal: chips zijn de ruggengraat van Bitcoin-mining rigs, ASIC-hardware en veilige wallets. Gebaseerd op beethovenzuidholland.nl en De Telegraaf nieuws van 24 september 2025, duikt dit artikel in het hart van het programma, de betrokken partners en de obstakels zoals stroomproblemen en financiering. Het laat zien hoe Nederland zijn leidende rol in chips – en indirect in crypto – kan behouden. Wat houdt het Beethoven-programma in? Beethoven Zuid-Holland is een gedreven samenwerking, gericht op de semiconductorindustrie: de wereld achter chips in smartphones, auto’s en medische apparaten. Het programma smeedt sterke banden tussen mbo-, hbo- en wo-instellingen, bedrijven en overheden. Het streven is kristalhelder: vóór 2030 2000 extra technici opleiden in Zuid-Holland. Zo wil het de regio neerzetten als een centrum voor chipinnovatie, met focus op praktische vaardigheden zoals chipontwerp, productie en onderhoud. De website van Beethoven maakt het persoonlijk: “Wij stimuleren de samenwerking tussen mbo-, hbo- en wo-onderwijsinstellingen, industrie en overheden,” staat er. Dit is geen reeks losse cursussen, maar een levendig ecosysteem. Door deze allianties hoopt het programma niet alleen nieuw talent aan te trekken, maar ook te behouden: technici die direct aan de slag kunnen bij lokale bedrijven. Welke partners maken het verschil? Het succes van Beethoven steunt op een breed netwerk. De belangrijkste spelers zijn: Onderwijs: Mbo-scholen zoals ROC Mondriaan voor basisvaardigheden, hbo-instellingen zoals Hogeschool Rotterdam voor praktijkkennis, en wo-universiteiten zoals de TU Delft voor geavanceerd onderzoek. Industrie: Chipbedrijven, met connecties naar giganten als NXP en ASML (hoewel ASML in Noord-Brabant zit, profiteert Zuid-Holland van de naschokken). Overheid: De provincie Zuid-Holland en steden als Rotterdam en Den Haag, die geld en regels regelen. Knelpunten in de chipsector: stroom en bureaucratie Beethoven focust op mensen, maar botst op bredere regionale struikelblokken. De Telegraaf artikel legt de frustratie bloot. Jeroen Dijsselbloem, burgemeester van Eindhoven en Brainport-voorzitter (de Brabantse tegenhanger van Beethoven), richt zijn pijlen op Den Haag. “Voor de stroomcongestie in deze regio moeten we 4000 stroomkasten bouwen en nog een paar honderd middenspanningsstations. Die hebben allemaal een eigen vergunning nodig,” vertelt hij. “Bedrijven en gemeenten hebben het nu al ingeleverd, maar van uit Den Haag komt niets. Als we dit al niet voor elkaar krijgen, hoe gaan we dan tempo maken?” Dit raakt de kern: netcongestie houdt energieverslindende chipfabrieken tegen. In Zuid-Holland, met zijn havens en logistiek als troeven, dreigt hetzelfde. Dijsselbloem, ook betrokken bij FME (branchevereniging voor technologie), pleit voor een investeringsplan dat niet wacht op een nieuw kabinet. “De tijd van rapporten schrijven is voorbij. Het gaat nu om doen,” zegt Tijn-A-Tsoi van de FME. Bedrijven voelen zich uitgeknepen door hoge energieprijzen en papierwerk, terwijl de VS en China vooruit stormen – een probleem dat ook Bitcoin-mijnwerkers treft, afhankelijk van efficiënte chips. Financiering: pensioenfondsen en overheidssteun Geld blijft een heikel punt. Dijsselbloem wijst erop dat Nederlandse pensioenfondsen slechts 0,1 procent van hun 1500 miljard euro belegd vermogen in startups steken, tegen 2 procent in de VS. “Als we hier naar 1 procent gaan, praten we al over tientallen miljarden,” zegt hij. “Maar ook dat vergt politieke moed en hervormingen.” Ex-ASML-baas Peter Wennink stelt een nationaal investeringsfonds voor, gebaseerd op EU-rapporten, om de impasse te doorbreken. In Zuid-Holland vertaalt dit zich naar concrete stappen bij Beethoven. Een recente update meldt 5 miljoen euro Rijksgeld voor Operatie Beethoven, bedoeld om ASML in Veldhoven uit te breiden. “We zijn al anderhalf jaar in gesprek met het Rijk om die 5 miljoen euro los te krijgen”, moppert Dijsselbloem. “Ik vind dat onacceptabel. Als ze dit in het buitenland horen, gaan ze gillend van het lachen onder tafel.” Zulke fondsen kunnen ook crypto-hardware, zoals mining-ASIC’s, een boost geven. Energie en de mondiale strijd De energiecrisis voegt druk toe. Theo Henrar van TNO waarschuwt: “Energieprijzen zijn extra publiek geld, maar slechts een deel van de oplossing. Zolang energieprijzen hoger liggen dan in buurlanden, durven vergunningen jaren te duren en het stroomnet op slot zit, loont investeren in Nederland niet.” TNO ziet investeerders vertrekken door hoge kosten, te veel regels en netproblemen. “Zo lekken we onze kennis weg”, voegt Henrar toe. China en de VS stormen vooruit met slimme plannen, terwijl Nederland en Europa “in de slaapstand” lijken te verkeren. ASML-topman Peter Wennink merkt op: “Trump mist wel het beste dat Europa is overkomen: overkomen.” Een nationale investeringsbank zou publiek en privaat geld kunnen verenigen, maar blijft steken in een grijze zone – een situatie die lijkt op de volatiliteit in Bitcoin, waar snelle beslissingen cruciaal zijn. En nu? Beethoven Zuid-Holland biedt een lichtpunt via lokaal talent. In deze tijd van geopolitieke spanningen en energiewende is Beethoven meer dan een opleidingsplan: het is een wake-upcall. Met stemmen als Dijsselbloem die aandringen op snelheid, kan Zuid-Holland ambities waarmaken. Door te investeren in talent, netwerken en kapitaal blijft Nederland koploper in chips – en daarmee een steunpilaar voor Bitcoin-technologie. Het bericht Beethoven Zuid-Holland: kunnen 2.000 technici voor chips de Crypto-Mining in NL boosten? is geschreven door Immanuel Rodulfo en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Coinstats2025/09/25 19:46
Whales Scoop Up $270M in ASTER as CEO Unveils Bold Roadmap

Whales Scoop Up $270M in ASTER as CEO Unveils Bold Roadmap

Whales are stepping up their accumulation of ASTER as CEO Leonard unveils an ambitious development roadmap. According to blockchain analytics from Lookonchain, two large investors recently acquired 118.25 million tokens, valued at $270.8 million.
The Crypto Basic2025/09/25 15:18
