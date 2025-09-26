2025-09-28 Sunday

Wiadomości krypto

Zanurz się w najgorętszych wiadomościach krypto i aktualizacjach rynkowych
XRP Price Prediction: Can Momentum Last, or Will the Best Crypto to Buy in 2025 Steal the Show?

XRP Price Prediction: Can Momentum Last, or Will the Best Crypto to Buy in 2025 Steal the Show?

Traders who bought Bitcoin at $1, Ethereum under $10, or Solana under $1 know that spotting the right project early […] The post XRP Price Prediction: Can Momentum Last, or Will the Best Crypto to Buy in 2025 Steal the Show? appeared first on Coindoo.
XRP
XRP$2.7901+0.10%
1
1$0.008385-7.42%
Udostępnij
Coindoo2025/09/26 20:45
Udostępnij
Ethereum Welcomes Major Testnet Release Ahead of Fusaka Upgrade

Ethereum Welcomes Major Testnet Release Ahead of Fusaka Upgrade

The post Ethereum Welcomes Major Testnet Release Ahead of Fusaka Upgrade appeared on BitcoinEthereumNews.com. Ahead of the planned Fusaka upgrade on Ethereum, the blockchain has welcomed a major testnet. Nimbus, an Ethereum consensus layer client that runs Ethereum’s proof-of-stake network, announced the testnet in an update on X. Nimbus release prepares testnets for Fusaka transition According to Nimbus, a new version, CL “v25.9.1” is out now. Users who are running Nimbus on the Ethereum mainnet do not need to immediately upgrade. They could run the upgrade at their convenience. However, it is a “high-urgency release for the Hoodi, Sepolia, and Holesky testnets.” Holesky testnet is scheduled to end on Sept. 30, 2025, and Hoodi will replace it for validator testing. This time frame has necessitated urgency for developers. 📢 The Nimbus CL `v25.9.1` is out now This is a `low-urgency` release for mainnet and `high-urgency` release for the Hoodi, Sepolia, and Holesky testnets, due to impending Fusaka forks on each 🖖🏽https://t.co/gpHpJ3fVNn — Nimbus (@ethnimbus) September 26, 2025 The release aims to address technical fixes like synchronization issues and beacon API enhancements. These tools are critical to ensuring Ethereum network stability during the upcoming Fusaka upgrade. Notably, the Fusaka upgrade is an improvement on the successfully launched Pectra hardfork, which introduced account abstraction and a higher staking limit. The current testnet would help ensure that the Ethereum blockchain’s roadmap is on track. Developers on Nimbus are currently enjoined to update to ensure compatibility with the Fusaka hard fork. The Fusaka upgrade will focus on scalability and node resilience; as such, validators and nodes on the testnet require the new CL “v25.9.1” version. Ethereum founder Vitalik Buterin, commenting on the functionality of Fusaka, explained it would be pivotal to scaling and data availability for the blockchain. It will rely on peer-to-peer Data Availability Sampling (PeerDAS). The goal is to manage data storage by avoiding downloads so that every node does…
Major
MAJOR$0.12254+0.39%
BRC20.COM
COM$0.011531-30.78%
Solayer
LAYER$0.4194+0.79%
Udostępnij
BitcoinEthereumNews2025/09/26 19:56
Udostępnij
Chainlink Price to $100? Top Analyst Reveals Best Buying Opportunity Before 6x Rally

Chainlink Price to $100? Top Analyst Reveals Best Buying Opportunity Before 6x Rally

Chainlink has been grinding sideways for a while, bouncing between highs and lows without a clear direction. That kind of movement could frustrate investors, but it also builds pressure beneath the surface. According to Ali, a  chart analyst on X, this long period of consolidation may finally be reaching its breaking point. His view is
TOP Network
TOP$0.000096--%
Everclear
CLEAR$0.01572+11.48%
KIND
KIND$0.001371-31.79%
Udostępnij
Coinstats2025/09/26 19:38
Udostępnij
Oktober kan beslissende maand worden voor XRP

Oktober kan beslissende maand worden voor XRP

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord XRP, de digitale munt die hoort bij het betaalnetwerk van Ripple, staat opnieuw in het middelpunt van de aandacht. Grote vermogensbeheerders hebben aanvragen ingediend voor de lancering van spot XRP ETF’s in de Verenigde Staten. Tegelijkertijd wacht Ripple op een besluit over een nationale bankvergunning. Beide uitkomsten worden nog in oktober verwacht en kunnen de toekomst van XRP sterk beïnvloeden. Grote golf van ETF-aanvragen Bitcoin en Ether hebben al spot ETF’s in de VS, waardoor beleggers kunnen investeren zonder de tokens zelf te hoeven beheren. Deze producten trokken miljarden dollars aan institutioneel en particulier kapitaal. Nu verschuift de blik naar XRP, een munt die lange tijd verwikkeld was in juridische gevechten met de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Op dit moment liggen er zeven spot XRP ETF aanvragen bij de SEC. Solana heeft er met acht net iets meer. In totaal zijn er 92 aanvragen voor crypto gerelateerde fondsen. Grote namen als WisdomTree, 21Shares, Bitwise, Grayscale, Franklin en Canary Capital dingen mee. Bron: Cointelegraph Sommige partijen experimenteren zelfs met complexere producten, zoals een fonds van Amplify dat XRP combineert met een strategie om extra rendement te behalen via opties. Tussen 18 en 25 oktober neemt de SEC naar verwachting beslissingen over zes van deze grote aanvragen. Grayscale staat op 18 oktober op de agenda, gevolgd door 21Shares, Bitwise, Canary en eindigend met WisdomTree en CoinShares op 25 oktober. Bankvergunning als tweede troef Tegelijkertijd wacht Ripple op een uitspraak van de Office of the Comptroller of the Currency over een aanvraag voor een nationale bankvergunning. Daarmee zou Ripple als federaal gereguleerde bank kunnen opereren, wat deuren opent naar nieuwe diensten op het gebied van betalingen en crypto opslag. De beslissing wordt in dezelfde periode verwacht als de ETF uitspraken. Volgens analisten zou een dubbele goedkeuring, zowel een ETF als een bankvergunning, de status van XRP drastisch veranderen. Het zou niet alleen de investeerbaarheid vergroten, maar ook het nut van de munt als betaalmiddel onderbouwen. Zelfs een enkele goedkeuring kan al zorgen voor extra kapitaalinstroom, maar de grootste impact ligt in een combinatie van beide.   Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die in 2025 écht het verschil kunnen… Continue reading Oktober kan beslissende maand worden voor XRP document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); });   Sterke en zwakke signalen De markt laat gemengde signalen zien. De openstaande posities in XRP futures op de CME beurzen zijn inmiddels de grens van 1 miljard dollar gepasseerd, een recordtempo voor een crypto derivatencontract. Dat wijst op groeiende institutionele belangstelling. Sommige analisten schatten dat een goedkeuring van een spot XRP ETF jaarlijks tot 8 miljard dollar aan instroom kan opleveren. Tegelijkertijd is er ook scepsis. Grote partijen zoals BlackRock hebben aangegeven geen plannen te hebben voor een Amerikaanse spot XRP ETF. Zij wijzen op beperkte vraag van klanten en onzekerheid over regelgeving. Een strategisch analist waarschuwde zelfs dat een vroegtijdige lancering van een ETF juist het begin van een teleurstellende periode voor XRP kan inluiden. You heard it here first… People are severely underestimating investor demand for spot xrp & sol ETFs. Just like they did w/ spot btc & eth ETFs. — Nate Geraci (@NateGeraci) September 1, 2025 De balans van kansen en risico’s XRP beweegt de laatste weken tussen 2,75 en 2,88 dollar. Er vonden voor bijna 1,9 miljard dollar aan liquidaties plaats, terwijl institutionele portefeuilles ongeveer 928 miljoen dollar aan XRP hebben verzameld. Het evenwicht tussen korte termijn speculatie en lange termijn strategische aankopen blijft daardoor onzeker. Het oordeel van de toezichthouders in oktober wordt daarmee cruciaal. Een dubbele goedkeuring kan XRP een plaats geven naast Bitcoin en Ether als een serieuze speler in de financiële wereld. Maar een afwijzing kan het optimisme snel temperen en de munt terugwerpen naar een meer speculatief bestaan. De komende weken bepalen of XRP de sprong naar het mainstream financiële systeem weet te maken. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Oktober kan beslissende maand worden voor XRP is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
XRP
XRP$2.7901+0.10%
MetYa
MET$0.2275-0.26%
Wink
LIKE$0.007922+4.01%
Udostępnij
Coinstats2025/09/26 19:31
Udostępnij
XRP and DOGE Holders Gain Daily Opportunities Through DOT Miners Cloud Mining

XRP and DOGE Holders Gain Daily Opportunities Through DOT Miners Cloud Mining

At DOT Miners, we make Bitcoin mining simple, safe, and accessible to everyone - whether you are an experienced investor or a cryptocurrency novice.
XRP
XRP$2.7901+0.10%
DOGE
DOGE$0.22972-0.39%
Griffin AI
GAIN$0.0198--%
Udostępnij
Coinstats2025/09/26 19:30
Udostępnij
Here’s How High 1 XRP Could Go if RLUSD Taps Into $189T Derivatives Market

Here’s How High 1 XRP Could Go if RLUSD Taps Into $189T Derivatives Market

Some analysts believe XRP could benefit as Ripple's RLUSD may soon get a chance to break into the $189 trillion derivatives market in the U.S.. Notably, this chance could come from the Commodity Futures Trading Commission's (CFTC) new initiative.Visit Website
SphereX
HERE$0.000219-0.45%
1
1$0.008385-7.42%
XRP
XRP$2.7901+0.10%
Udostępnij
The Crypto Basic2025/09/26 18:00
Udostępnij
Analyst Says Bearish Momentum Builds for Shiba Inu Below Key Resistance

Analyst Says Bearish Momentum Builds for Shiba Inu Below Key Resistance

Shiba Inu (SHIB) faced another rejection from a critical resistance area, which could pave the way for further bearish price developments. Shiba Inu is retracing like other cryptocurrencies, as the global market cap drops to $3.75 trillion.Visit Website
BitShiba
SHIBA$0.000000000507+1.19%
SHIBAINU
SHIB$0.00001176-1.09%
Areon Network
AREA$0.00923-3.04%
Udostępnij
The Crypto Basic2025/09/26 17:55
Udostępnij
Expert Says No to XRP 8–10% Return Offerings — Here’s Why

Expert Says No to XRP 8–10% Return Offerings — Here’s Why

Well-known XRP commentator Digital Asset Investor (DAI) says he is staying out of the current 8–10% yield offerings, choosing security over returns. In a tweet, he highlighted that while some XRP yield products are advertising 8–10% annual returns, he would rather “trade 3–5% of that yield" for an insurance policy protecting his XRP holdings against loss with a well-established insurance company.Visit Website
EXPERT MONEY
EXPERT$0.000896+0.78%
XRP
XRP$2.7901+0.10%
SphereX
HERE$0.000219-0.45%
Udostępnij
The Crypto Basic2025/09/26 17:08
Udostępnij
Here’s XRP Price As Market Expert Predicts XRP Dominance to Hit a 6-Year Peak

Here’s XRP Price As Market Expert Predicts XRP Dominance to Hit a 6-Year Peak

A widely followed market expert has predicted the XRP dominance to soar to a six-year peak, potentially pushing prices to new all-time highs. The crypto market has stumbled in recent weeks, and XRP has not escaped the pressure.Visit Website
SphereX
HERE$0.000219-0.45%
XRP
XRP$2.7901+0.10%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.000896+0.78%
Udostępnij
The Crypto Basic2025/09/26 16:08
Udostępnij
BlackRock Moves to Monetize Bitcoin Holdings Through Premium Income ETF

BlackRock Moves to Monetize Bitcoin Holdings Through Premium Income ETF

Asset management giant BlackRock has applied to form a Delaware trust company linked to its proposed Bitcoin Premium Income ETF. The filing suggests the firm is preparing to add another cryptocurrency product alongside its record-breaking iShares Bitcoin Trust (IBIT).Visit Website
FORM
FORM$0.9139-7.56%
Trust The Process
TRUST$0.0004061-1.07%
Udostępnij
The Crypto Basic2025/09/26 15:46
Udostępnij

Popularne wiadomości

Więcej

Developers of This Altcoin Bought Back a Large Amount of Tokens from the Market and Burned Them Immediately

ZNS, XRPL, and Layer3 Advance User-Owned Decentralized Identity

SEO Title:Vitalik Buterin’s Vision Reveals Ethereum’s Next Big Phase

Here’s why Polygon price is at risk of a 25% plunge

Tehran faces UN sanctions after missing 30-day deadline to meet Western demands