2025-09-28 Sunday

Wiadomości krypto

Zanurz się w najgorętszych wiadomościach krypto i aktualizacjach rynkowych
Crypto News: Mr Beast Bet $990K on Aster Amid Market Criticism for DEX

Crypto News: Mr Beast Bet $990K on Aster Amid Market Criticism for DEX

The post Crypto News: Mr Beast Bet $990K on Aster Amid Market Criticism for DEX appeared on BitcoinEthereumNews.com. Crypto tracking platform Lookonchain has revealed that YouTube star Jimmy Donaldson, famously known as Mr Beast, made a major move in the digital asset market this week. Over the past three days, he acquired 538,384 ASTER tokens, valued at roughly $990,000. The purchase was funded through a $1 million USDT deposit split between his known public wallet (0x9e67) and a newly created wallet (0x0e8A). From there, MrBeast withdrew ASTER tokens at an average price of about $1.87 each. The scale and speed of the purchase have not gone unnoticed. Mr Beast Acquires Aster Tokens Valued at $990,000 in 3-days On-chain insights from Lookonchain suggest that MrBeast reportedly spent $990,000 to buy roughly 538,384 ASTER tokens when the price was around $1.87. Many see this as a classic “buy the dip” strategy. It has been riding a wave of attention as perpetual decentralized exchanges have surged in popularity, a trend that Hyperliquid helped ignite only weeks ago. The token itself has shown explosive growth. From just $0.10 on September 17, ASTER rocketed to more than $2.40 by September 24, setting fresh all-time highs before correcting to $1.80. That momentum, however, has cooled. Broader market weakness and a round of profit-taking have pulled the price lower. At the moment, ASTER is changing hands at $1.80, up by 192% in the past 7-days. Mr Beast started his buying spree on Sunday when he deposited $114,000 to the Aster decentralized exchange, reported The Coinrepublic. Aster Bug Triggers Liquidation but the DEX Quickly Reimburses Losses Meanwhile, the BNB-based decentralized exchange Aster completed reimbursements to traders who suffered losses from a recent glitch in its Plasma (XPL) perpetual market. The technical error briefly sent prices soaring far above fair market levels, creating chaos for affected users. The problem, according to Abhishek Pawa, CEO of Web3 agency…
Aster
ASTER$1.9749-3.42%
BRC20.COM
COM$0.011537-30.67%
Starpower
STAR$0.12071+0.04%
Udostępnij
BitcoinEthereumNews2025/09/27 01:17
Udostępnij
Vanguard prepares to open brokerage doors to crypto ETFs

Vanguard prepares to open brokerage doors to crypto ETFs

Vanguard, the most formidable holdout in asset management, is drafting plans for a strategic retreat. The $10 trillion giant is reportedly preparing to grant its brokerage clients access to crypto ETFs, signaling a profound shift in institutional acceptance. On Sept.…
OpenLedger
OPEN$0.54673-5.14%
Udostępnij
Crypto.news2025/09/27 01:16
Udostępnij
Russian-linked crypto wallets channel $8B to skirt sanctions using Tether’s USDT

Russian-linked crypto wallets channel $8B to skirt sanctions using Tether’s USDT

The post Russian-linked crypto wallets channel $8B to skirt sanctions using Tether’s USDT appeared on BitcoinEthereumNews.com. A network of crypto wallets connected to Russian state-linked entities helped move more than $8 billion in digital assets to bypass Western sanctions, according to a Sept. 26 report from blockchain analytics firm Elliptic. The findings draw from a trove of recently leaked data exposing how sanctioned Russian businesses relied on stablecoins—particularly Tether’s USDT—to sustain cross-border trade. Elliptic traced many of these transactions to companies controlled by Ilan Shor, a sanctioned Moldovan fugitive and ally of Russian President Vladimir Putin. Shor, who remains under US sanctions, reportedly used digital assets to maintain financial lifelines for Russian entities restricted from the global banking system. In early September, Shor told Putin during an online conference that his firm, A7, had facilitated 7.5 trillion rubles ($89 billion) in international payments over ten months—more than half of which involved Asian partners. Elliptic’s data confirmed that wallets tied to A7 received over $8 billion in stablecoin inflows over the past 18 months. Founded in 2024, A7 was designed to help Russian firms evade sanctions and conduct cross-border settlements. The company is 49% owned by Promsvyazbank (PSB), a Russian state bank serving the defense sector. PSB and A7 remain under US sanctions due to their links to the war economy. Shift towards Ruble-backed stablecoin According to Elliptic, leaked internal messages revealed A7’s heavy reliance on USDT for treasury operations and payments. In one instance, an A7 employee requested a transfer of 2 million USDT, exposing a wallet that had processed roughly $677 million in trades. Monthly Tether USDT Transactions to A7 (Source: Elliptic) However, Tether’s ability to freeze sanctioned wallets became a liability earlier this year when regulators shut down Garantex, a Russia-based exchange, and froze $26 million worth of USDT. As a result, Shor’s network reportedly overhauled its wallet infrastructure in August 2025. The firm…
BRC20.COM
COM$0.011537-30.67%
Movement
MOVE$0.1088-1.98%
Moonveil
MORE$0.07639+2.26%
Udostępnij
BitcoinEthereumNews2025/09/27 01:16
Udostępnij
Stablecoins Could Power $100 Trillion in Payments, Top Bank Predicts

Stablecoins Could Power $100 Trillion in Payments, Top Bank Predicts

The bank’s research team now expects stablecoin issuance to approach $1.9 trillion within five years, up from an earlier forecast […] The post Stablecoins Could Power $100 Trillion in Payments, Top Bank Predicts appeared first on Coindoo.
TOP Network
TOP$0.000096--%
Lorenzo Protocol
BANK$0.0741-3.07%
Nowchain
NOW$0.00492-2.95%
Udostępnij
Coindoo2025/09/27 01:03
Udostępnij
This memecoin priced below $0.005 is poised to lead the next bull run

This memecoin priced below $0.005 is poised to lead the next bull run

As Bitcoin and Ethereum slow, Little Pepe gains traction with $25.9m raised, 15.9b tokens sold, and a dedicated Layer-2 chain. Bitcoin still dominates headlines, sitting at $ 116,000, even if it doubles to $222,000, that’s just a 2x return. Ethereum…
Just Memecoin
MEMECOIN$0.001142-6.47%
Tron Bull
BULL$0.001836+4.79%
Pepe
PEPE$0.00000923-1.28%
Udostępnij
Crypto.news2025/09/27 01:00
Udostępnij
XRP Price Prediction Models Fail to Capture Tundra’s Twin-Token Revolution

XRP Price Prediction Models Fail to Capture Tundra’s Twin-Token Revolution

The post XRP Price Prediction Models Fail to Capture Tundra’s Twin-Token Revolution appeared on BitcoinEthereumNews.com. XRP has been a focus of price prediction models since regulatory clarity improved earlier this year. Analysts have projected steady gains, with Finder’s expert panel suggesting an average of $3.50 by the end of 2025 and other outlets citing institutional adoption as a driver of future growth. These models provide a baseline for long-term holders, but they often overlook emerging projects that expand XRP’s functionality. One of those projects is XRP Tundra, a presale initiative that introduces dual tokens, staking mechanics, and verifiable economics. Conventional forecasts assume XRP’s price trajectory depends only on adoption and market cycles. Conversely, Tundra’s architecture offers an entirely new way for XRP holders to extract value from their assets. Where Price Predictions Fall Short Forecast models typically rely on technical indicators, market cap comparisons, and historical adoption curves. While useful, these tools treat XRP as a single-dimensional asset, primarily a settlement token. They rarely account for community-led projects that build yield, governance, or DeFi integration directly into the XRP ecosystem. This blind spot is what makes Tundra so significant. Instead of relying on price action alone, XRP holders can now participate in staking, earn yield, and hold governance rights. They can do that all while staying connected to XRPL. It’s a layer of opportunity that prediction models don’t capture but investors increasingly recognize. The Twin-Token Framework Tundra’s design introduces two tokens across two blockchains. TUNDRA-S, based on Solana, is a utility and yield asset, leveraging Solana’s speed and scalability for staking operations and liquidity. TUNDRA-X, minted on the XRP Ledger, is the governance and reserve token. It gives holders direct influence over protocol direction while anchoring stability. Each presale purchase of TUNDRA-S comes with a free allocation of TUNDRA-X, creating dual exposure from the start. This differs sharply from traditional presales, including XRP’s own early…
XRP
XRP$2.7915+0.40%
TokenFi
TOKEN$0.01178+0.51%
BRC20.COM
COM$0.011537-30.67%
Udostępnij
BitcoinEthereumNews2025/09/27 00:59
Udostępnij
Fed Rate Cut Sparks Crypto Rally Hopes

Fed Rate Cut Sparks Crypto Rally Hopes

The post Fed Rate Cut Sparks Crypto Rally Hopes appeared on BitcoinEthereumNews.com. The U.S. Federal Reserve broke ground on September 17, 2025, by cutting interest rates for the first time since December 2024, lowering the federal funds target range by 25 basis points to 4.00%–4.25%. The move came in response to mounting signals of labor market weakness, alongside inflation that remains above target but showing signs of cooling. While this cut was widely expected, markets had priced nearly a 95%+ chance of a 25bps cut in advance, may mark the start of a broader easing cycle. With the Fed projecting two additional cuts this year and possibly more in 2026, analysts believe this policy inflection could catalyze a once-in-a-generation rally across crypto markets. What drove the Fed cut, and why it matters Labor market indicators have softened: recent reports point to slowing in job creation and mounting signs of unemployment creeping up, though official numbers remain relatively stable. Inflation, measured by core Personal Consumption Expenditures (PCE), is still elevated, around 2.9% year over year—well above the Fed’s 2% target. But the combination of cooling inflation, a weakening job market, and easing global pressures has given the Federal Open Market Committee enough justification to begin trimming rates. Chair Jerome Powell described the cut as “risk management,” emphasizing that policy is now more about guarding against downside risks than pressing on with tightening. Lowering rates generally eases borrowing costs, weakens the U.S. dollar, and increases liquidity—conditions that can be highly favorable for risk assets like cryptocurrencies. When rates fall, the opportunity cost of holding non-yielding assets such as Bitcoin or meme coins declines, and interest in speculative yield and high growth tends to rise. Historically, major rate cuts have preceded substantial crypto rallies, especially when combined with dovish forward guidance. Market reaction: muted but loaded with potential Although the 25bps cut was priced in…
BRC20.COM
COM$0.011537-30.67%
Union
U$0.010389+0.15%
Movement
MOVE$0.1088-1.98%
Udostępnij
BitcoinEthereumNews2025/09/27 00:55
Udostępnij
Euro stablecoin: Nederlandse banken spelen sleutelrol in Europese lancering

Euro stablecoin: Nederlandse banken spelen sleutelrol in Europese lancering

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Negen grote Europese banken, waaronder ING, bundelen hun krachten voor de ontwikkeling van een gezamenlijke euro stablecoin. Nederland speelt hierin een centrale rol als vestigingsland, toezichthouder en architect van het juridische fundament onder het project. Nederland als motor achter Europees stablecoin-project Stablecoins zijn niet meer weg te denken uit de digitale financiële wereld. Tot nu toe domineren vooral Amerikaanse partijen zoals USDT en USDC deze markt. Daar wil de EU verandering in brengen. Nederland neemt daarin een leidende rol op zich. Het nieuwe initiatief is een antwoord op de groeiende dominantie van buitenlandse tokens en vormt de opmaat naar een Europese, gereguleerde tegenhanger. De kern van het project wordt aangestuurd vanuit Nederland. Niet alleen is de gezamenlijke juridische entiteit hier gevestigd, ook het toezicht ligt in handen van De Nederlandsche Bank (DNB). Daarmee positioneert Nederland zich als poortwachter van de Europese stablecoin-infrastructuur, en als model voor andere lidstaten. Europe Says: “We Want Our Own Stablecoin!” Forget USDT – nine European banks just decided to cook up their own euro-backed stablecoin, sett to launch in 2026. UniCredit, ING, DekaBank, and friends are basically saying: “We’re tired of asking Tether for lunch money.” pic.twitter.com/MBOcuYFPgv — Telbloggram (@Telbloggram) September 26, 2025 Nederlandse infrastructuur en het toezicht van DNB Juridische basis in Nederland De speciaal opgerichte entiteit die verantwoordelijk is voor de uitgifte van de stablecoin, heeft haar thuisbasis in Nederland. Zo wordt Nederland het kloppende hart van de organisatie. De keuze voor Nederland is strategisch: het land beschikt over een goed geregelde financiële sector, ervaring met fintech-innovaties en een pragmatische benadering van nieuwe technologieën. Door de juridische structuur onder te brengen bij een Nederlandse organisatie, valt het project onder Nederlands recht en dus onder de directe invloed van De Nederlandsche Bank. Dat maakt de toepassing van de MiCA-regelgeving overzichtelijker en efficiënter voor alle betrokken partijen. DNB als poortwachter binnen MiCA De euro stablecoin wordt uitgegeven onder de nieuwe Europese crypto-regelgeving, de Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA). Deze regels eisen volledige dekking van stablecoins door liquide reserves, strikte transparantie, en rapportageverplichtingen. De Nederlandsche Bank zal toezicht houden op naleving hiervan. De rol van de DNB gaat verder dan administratieve taken; het gaat om grootschalig toezicht. Nederland wordt zo het centrum van naleving, handhaving en vergunningverlening voor dit pan-Europese project. Daardoor krijgt Nederland internationaal meer gewicht als toezichthouder binnen zowel de crypto- als de bankenwereld. Voordelen en dilemma’s voor Nederland Nederland profiteert volop van zijn centrale rol in dit project. Het tilt Nederland op als fintech-hub, trekt buitenlandse investeerders aan en geeft het land een voortrekkersrol in crypto-regulering. Bovendien biedt het mogelijkheden voor nauwere samenwerking tussen banken, toezichthouders en technische aanbieders op nationaal niveau. Tegelijkertijd brengt deze positie ook verantwoordelijkheden met zich mee. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het project ligt deels bij Nederland. De druk om MiCA effectief en soepel toe te passen is groot, net als de uitdaging om publieke en politieke steun te behouden in een tijd van groeiende zorgen over digitale valuta’s. #UNUSUAL: Dutch gov eyeing a strategic Bitcoin reserve repatriating gold to stack sats amid global chaos. Nation-state FOMO hits Europe! #Bitcoin — WatchSpace (@Joseph_Mga) September 26, 2025 Nederland als brug tussen traditie en digitale toekomst Met dit initiatief vestigt Nederland zich als brug tussen traditionele banken en de opkomende cryptosector. De euro stablecoin laat zien dat innovatie en toezicht elkaar niet hoeven uit te sluiten. Sterker nog, gereguleerde innovatie kan juist de weg vrijmaken voor een veerkrachtig betaalsysteem. Door regels, toezicht en technologie te combineren, laat Nederland zien dat een stablecoin prima past binnen het huidige financiële systeem. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Euro stablecoin: Nederlandse banken spelen sleutelrol in Europese lancering is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
MetYa
MET$0.2276-0.30%
Wink
LIKE$0.007906+3.48%
OP
OP$0.6693+1.27%
Udostępnij
Coinstats2025/09/27 00:47
Udostępnij
INJ Dips Into Key Buy Zone: $10–$11 Support in Focus

INJ Dips Into Key Buy Zone: $10–$11 Support in Focus

Detail: https://coincu.com/analysis/inj-dips-into-key-buy-zone/
Injective
INJ$11.81+0.42%
BRC20.COM
COM$0.011537-30.67%
Udostępnij
Coinstats2025/09/27 00:22
Udostępnij
Dogecoin Faces 23% Drop as Bulls Eye $0.245 to $0.25 Zone for Possible Rebound

Dogecoin Faces 23% Drop as Bulls Eye $0.245 to $0.25 Zone for Possible Rebound

Detail: https://coincu.com/analysis/dogecoin-faces-23-drop-as-bulls-eye-0-25/
BULLS
BULLS$791.2+0.38%
BRC20.COM
COM$0.011537-30.67%
Udostępnij
Coinstats2025/09/27 00:22
Udostępnij

Popularne wiadomości

Więcej

Spot Solana ETF’s met staking onderweg volgens Nate Geraci

Why XRP Price Has Dropped Despite Massive Success This Week

Ethereum Struggles to Hold $4,000 as ETF Outflows and Selling Mount

One Of Frank Sinatra’s Most Famous Albums Is Back In The Spotlight

Dogecoin Price Prediction For 2025, As Analysts Call Pepeto The Next 100x