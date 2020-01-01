Zastrzeżenie dotyczące strefy handlowej Meme+

Niniejsze Zastrzeżenie dotyczące strefy handlowej MEXC Meme+ (zwane dalej „Zastrzeżeniem”) jest wydawane w połączeniu z Oświadczeniem o ryzyku MEXC i stanowi jego integralną część. Uczestnicząc w strefie handlowej Meme+ i powiązanych z nią produktach i wydarzeniach, potwierdzasz skonsultowanie się z niezależnymi doradcami prawnymi, przeczytanie ze zrozumieniem oraz pełne poinformowannie o postanowieniach zawartych w niniejszym dokumencie.

Produkt strefa handlowa MEXC Meme+ (zwany dalej „Produktem”) jest wyspecjalizowanym narzędziem przeznaczonym dla wyrafinowanych inwestorów z dużym doświadczeniem na rynku kryptowalut. Produkt wiąże się ze znacznie wyższym ryzykiem w porównaniu z innymi rodzajami produktów handlowych oferowanych przez MEXC. Na przykład tokeny wymienione w Produkcie są bardziej zmienne niż tradycyjne kryptowaluty, mogą być usuwane z rynku szybciej i/lub częściej niż tradycyjne kryptowaluty i mogą być słabo utrzymywane w porównaniu z tradycyjnymi kryptowalutami. Nie korzystaj z tej usługi ani nie angażuj się w żadne powiązane produkty lub usługi, jeśli nie jesteś w stanie ponieść pełnego ryzyka straty zainwestowanych środków.

Oferując Produkt, MEXC działa wyłącznie jako platforma do wyświetlania informacji. Wszystkie wyświetlane materiały i informacje pochodzą ze witryn stron trzecich i można je do nich przypisać. MEXC w żaden sposób nie popiera ani nie gwarantuje dokładności i/lub ważności takich informacji, ani przez domniemanie, ani w sposób wyraźny. Korzystając z Produktu, zobowiązujesz się do przeprowadzenia własnej analizy due diligence i badań dotyczących decyzji inwestycyjnej oraz, w razie potrzeby, skonsultowania się z doradcami finansowymi, prawnymi lub podatkowymi. MEXC i jego podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty ani szkody poniesione w trakcie działalności inwestycyjnej.