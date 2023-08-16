Zasady kontroli ryzyka w handlu kontraktami futures

Rozdział I Postanowienia ogólne

Artykuł 1 W celu wzmocnienia zarządzania ryzykiem w zakresie obrotu instrumentami pochodnymi aktywów cyfrowych oraz kontraktami terminowymi, ochrony praw i interesów stron handlowych oraz zapewnienia normalnego przebiegu obrotu kontraktami terminowymi, ta platforma opracowuje te zasady kontroli ryzyka (zwane dalej "zasadami").

Artykuł 2 Zarządzanie ryzykiem obrotu kontraktami futures przyjmuje system limitów ryzyka, system wymuszonej likwidacji, system wymuszonego delewarowania i system ceny godziwej.

Artykuł 3 Niniejsza platforma (zwana dalej „platformą” lub „my”) i użytkownicy platformy (zwani dalej „Ty”, „Użytkownik”) muszą przestrzegać niniejszych środków. Niniejsze zasady oraz wszelkie zmiany okresowo wprowadzane do nich przez platformę stanowią część umowy użytkownika platformy. Korzystając lub kupując usługi i produkty kontraktów futures na platformie, potwierdzasz zapoznanie się, zrozumienie i akceptację wszystkich warunków określonych w niniejszych zasadach oraz ich okresowych zmian i aktualizacji.

Rozdział II Warunki i umowy dotyczące kontroli ryzyka

Artykuł 4 Handel aktywami cyfrowymi i powiązanymi produktami na platformie wiąże się ze znacznym ryzykiem. Oprócz wahań cen aktywów cyfrowych, w handlu derywatami występuje dodatkowe ryzyko związane z kontrahentami. W niektórych przypadkach platforma może podjąć decyzję o zamknięciu części lub wszystkich Twoich pozycji.

Artykuł 5 Handel aktywami cyfrowymi wiąże się z dużym ryzykiem. Ryzyko związane z handlem lub posiadaniem wirtualnych aktywów cyfrowych może wiązać się ze znacznymi stratami faktycznymi. Dlatego też należy dokładnie rozważyć, czy warto handlować aktywami cyfrowymi lub powiązanymi derywatami i korzystać z dźwigni finansowej w zależności od swojej sytuacji finansowej.

Artykuł 6 Platforma nie gwarantuje uporządkowanego i stabilnego obrotu kontraktami futures na aktywa cyfrowe. Należy zachować ostrożność podczas handlu aktywami cyfrowymi (i wszelkimi innymi aktywami).

Artykuł 7 Cena może ulec zmianie w dowolnym momencie ze względu na różne czynniki. Wraz ze zmianą cen możesz ponieść duży zysk lub stratę. Wartość każdego cyfrowego aktywu lub pozycji handlowej może ulegać wahaniom, a nawet stać się bezwartościowa.

Artykuł 8 Wszelkie straty powstałe z powodu błędu użytkownika ponosi użytkownik. Błąd obejmuje między innymi: postępowanie niezgodne z zasadami handlowymi, nieprzeprowadzenie odpowiedniej operacji handlowej w odpowiednim czasie, zapomnienie lub ujawnienie hasła, złamanie hasła przez inne osoby oraz włamanie się do komputera przez innych użytkowników.

Artykuł 9 Jeżeli użytkownik wykorzysta jakiekolwiek niewykryte luki na stronie internetowej lub nieautoryzowane narzędzia do wykonywania transakcji o dużej częstotliwości i narzędzia proceduralne w celu generowania nielegalnych zysków, skontaktujemy się z użytkownikiem w celu dochodzenia roszczeń. Użytkownik jest zobowiązany aktywnie współpracować, w przeciwnym razie podejmiemy działania obejmujące między innymi ograniczenie handlu na koncie, zamrożenie środków i podjęcie kroków prawnych. Użytkownik będzie również odpowiedzialny za koszty powstałe w wyniku braku skutecznej współpracy.

Artykuł 10 Usługi w zakresie handlu kontraktami futures na aktywa cyfrowe świadczone przez platformę mogą charakteryzować się zwiększonym ryzykiem. Rozumiesz i wiesz, że:

(1) Możesz utracić cały swój depozyt początkowy i wszelkie dodatkowe aktywa cyfrowe przechowywane na naszej platformie w celu utrzymania swojej pozycji;

(2) Jeżeli zmiany na rynku nie będą sprzyjać Twojej pozycji lub poziomowi depozytu zabezpieczającego, możesz zostać tymczasowo poproszony o przeniesienie dodatkowych aktywów cyfrowych w celu utrzymania swojej pozycji;

(3) Jeżeli nie wpłacisz na swoje konto wymaganych dodatkowych aktywów cyfrowych, możemy zamknąć pozycję w momencie straty według własnego uznania.

(4) Twój zysk lub strata będą zależeć od wahań cen odpowiednich aktywów cyfrowych, na które nie mamy wpływu.

W niektórych przypadkach, takich jak zakłócenia w działaniu danych cyfrowych lub przerwy w działaniu sieci, możemy w dobrej wierze zamknąć odpowiednie kontrakty futures z wyprzedzeniem, mając na uwadze charakterystykę aktywów cyfrowych. Uważa się, że masz świadomość tego potencjalnego ryzyka.

Nawet jeśli platforma ujawniła potencjalne ryzyko, mogą istnieć jeszcze zagrożenia, których ujawnienie nie jest możliwe, a Ty możesz stracić część lub całość swoich aktywów. Użytkownik powinien dokładnie ocenić, czy jego kondycja finansowa i tolerancja ryzyka pozwalają na handel na naszej platformie.

Rozdział III Metody kontroli ryzyka

Artykuł 11 W celu regulacji zachowań handlowych kontraktów terminowych na instrumenty pochodne aktywów cyfrowych, utrzymania zlecenia rynkowego, promowania zdrowego rozwoju rynku oraz wzmocnienia nadzoru nad kontami rzeczywistych relacji kontrolnych, platforma handlowa ma prawo podejmować takie środki jak przymusowe zamknięcie, zakaz handlu oraz zamknięcie konta na abnormalnych kontach handlowych i kontach rzeczywistych relacji kontrolnych;

Artykuł 12 Platforma dla cyfrowych derywatów na kontraktach perpetual futures nadzoruje zachowania handlowe. W przypadku nietypowych transakcji i kont, na których istnieje rzeczywista relacja kontrolna, możemy wszcząć procedury mające na celu rozwiązanie problemu nietypowych transakcji i wdrożyć obowiązkowe środki zarządzania dla użytkowników.

Artykuł 13 Użytkownicy uczestniczący w handlu derywatami są zobowiązani do przestrzegania zasad biznesowych oraz stosownych przepisów i regulacji platformy, akceptacji samodyscypliny zarządzania platformą oraz świadomego regulowania zachowań handlowych.

Artykuł 14 Identyfikacja nietypowych transakcji i rzeczywistych relacji kontrolnych

1. W przypadku wystąpienia następujących okoliczności, platforma uzna to za handel nieprawidłowy oraz zachowanie konta o rzeczywistej relacji kontrolnej:

(1) Ty jako partner handlowy, wielokrotnie angażujący się w zakupy i transakcje ze sobą;

(2) Jeden lub więcej klientów posiadających rzeczywiste konta powiązane z relacjami kontrolnymi, którzy wielokrotnie przeprowadzają transakcje między sobą;

(3) Jedno lub więcej kont powiązanych z rzeczywistą relacją kontrolną, manipulujących zachowaniem cen rynkowych za pomocą środków transakcyjnych, takich jak dopasowane zlecenia;

(4) Nietypowe zachowania, takie jak to samo źródło środków, ten sam adres IP i synchroniczne zachowanie handlowe jednego lub wielu kont handlowych;

(5) Częste składanie i odwoływanie zleceń w ciągu dnia może mieć wpływ na cenę transakcji futures lub wprowadzać w błąd innych uczestników rynku futures, utrudniając im zawieranie takich transakcji (częste składanie i odwoływanie zleceń);

(6) Wielokrotne deklarowanie dużych kwot i anulowanie deklaracji w ciągu jednego dnia może mieć wpływ na cenę transakcji futures lub wprowadzić w błąd innych uczestników rynku futures , co mogłoby utrudnić im prowadzenie takich transakcji (deklarowanie dużych kwot i anulowanie zleceń);

(7) Łączna pozycja jednego lub większej liczby kont powiązanych z rzeczywistą relacją kontrolną przekracza limit pozycji platformy;

(8) Początkowy wolumen obrotu pojedynczego dnia obrotu kontraktem giełdowym lub kontraktem futures przekracza początkowy wolumen obrotu danego dnia ustalony przez platformę;

(9) Zachowanie polegające na składaniu zleceń handlowych w drodze proceduralnego handlu bez upoważnienia platformy, mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo systemu platformy lub normalny przebieg zlecenia handlowego;

(10) Kradzież cudzego konta i hasła w sposób niezgodny z prawem lub wykorzystywanie powiązanego konta do przeprowadzania nielegalnych transakcji i przelewania środków;

(11) Inne okoliczności wskazane przez platformę.

2. Platforma ma prawo do poszukiwania wszystkich środków prawnych dozwolonych przez prawo i zasady uczciwego handlu w przypadku naruszenia tych zasad, w tym, ale nie ograniczając się do, ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia twojego konta lub odmowy dostępu do tej strony internetowej bez powiadomienia.

3. Jeśli platforma podejrzewa, że jakiekolwiek działania handlowe naruszają zasady określone lub przedstawione w tych zasadach, platforma ma prawo ograniczyć działalność handlową dowolnego konta, jeśli zajdzie taka potrzeba. Tego typu ograniczenia mogą skutkować zastosowaniem środków kontroli ryzyka, takich jak anulowanie transakcji, ograniczenia handlowe i zamrożenie konta. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane ograniczeniem, wypłatą lub przedwczesnym zamknięciem transakcji z powodu podejrzenia naruszenia niniejszych zasad. Użytkownik rozumie i zgadza się, że jeśli nasze działania spowodują straty, zapewni, że platforma nie poniesie szkody z jego strony ani z powodu sporów sądowych z udziałem osób trzecich, a także zrekompensuje odpowiednie straty. Podczas kontroli zachowania konta nie wolno użytkownikowi dokonywać transakcji ani dokonywać wpłat. Po zakończeniu okresu dochodzenia platforma ma prawo zamknąć konto bez podawania dalszych wyjaśnień.

4. Platforma ma prawo zamknąć lub zamrozić Twoje konto w dowolnym momencie bez powiadomienia oraz przelać wszelkie pozostałe aktywa na Twój adres do korespondencji.

Ponadto, jeśli platforma uzna, że jakiekolwiek konto naruszyło umowę użytkownika lub zasady platformy w jakichkolwiek okolicznościach (w tym, ale nie wyłącznie, w związku z działaniami marketingowymi), ma prawo natychmiast zamknąć konto użytkownika, a wszystkie pozostałe aktywa będą należeć do platformy.