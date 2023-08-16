P1: Jak naliczana jest stopa finansowania? Kontrakty futures MEXC na akcje obecnie nie pobierają opłat finansowania — nie ma kosztów utrzymania pozycji.

P2: Jak oblicza się PNL? Wzór: PNL = (Cena zamknięcia - Cena wejścia) × Dźwignia × Liczba akcji × Kierunek (Long = +1, Short = -1) Przykłady: 1) Zysk z długiej pozycji: Kupno 1 akcji Apple (AAPL) po cenie 100 USD (zakładając, że kontrakt reprezentuje 1 akcję) i zamknięcie po cenie 105 USD. Zysk = (105 - 100) × 1 × 1 = 5 USD 2) Zysk z krótkiej pozycji: Sprzedaż 1 akcji Tesli (TSLA) po cenie 200 USD i zamknięcie po cenie 195 USD. Zysk = (195 - 200) × 1 × 1 × (-1) = $5

P3: Jak uruchamiana jest likwidacja? MEXC przyjmuje mechanizm zarządzania ryzykiem zgodny z głównym nurtem kontraktów Perpetual Futures: 1) System stale monitoruje wskaźnik depozytu utrzymania. 2) Depozyt zabezpieczający jest obliczany na podstawie ceny godziwej. 3) Jeśli stopa depozytu zabezpieczającego spadnie poniżej ustalonego progu likwidacji, system automatycznie uruchomi likwidację w celu ograniczenia potencjalnych strat.

P4: Jak ustalana jest uczciwa cena kontraktów futures na akcje? Cena godziwa opiera się na ostatniej cenie transakcyjnej bazowych akcji amerykańskich.

P5: Jaki tryb depozytu zabezpieczającego jest obsługiwany dla kontraktów futures na akcje? Obsługiwany jest tylko izolowany tryb depozytu zabezpieczającego.

P6: Czy mogę handlować kontraktami futures na akcje podczas zamknięcia rynku? W okresach zamknięcia użytkownicy mogą anulować niezrealizowane zlecenia i dodać depozyt zabezpieczający, ale nie mogą składać nowych zleceń ani zamykać istniejących pozycji. Aby uniknąć potencjalnych strat wynikających ze zmienności cen, zaleca się zamknięcie pozycji przed zamknięciem rynku. Aby uniknąć potencjalnych strat wynikających ze zmienności cen, zaleca się zamknięcie pozycji przed zamknięciem rynku.

P7: Czy kontrakty futures na akcje obsługują dźwignię finansową? Kontrakty futures MEXC na akcje obsługują dźwignię do 5x. Handel z dźwignią zwiększa zarówno potencjalne zyski, jak i ryzyko, w tym możliwość likwidacji lub ujemnego salda. Zaleca się ostrożność przy wyborze poziomu dźwigni.