Loading...

InformacjaPrzewodnik po futures

Kontrakt
*Każdy użytkownik może posiadać do 50 otwartych zleceń warunkowych dla każdego typu futures, w tym zleceń aktywowanych, zleceń TP/SL i zleceń trailing stop.
Futures
Dźwignia
Rozmiar(1 Kontrakt)
Minimalna kwota zlecenia
Maks. Zlecenie rynkowe o pojedynczej ilości
Maks. Ilość zlecenia z limitem pojedynczym
Minimalna zmiana ceny
Ograniczenie ceny zlecenia z limitem / współczynnik dolnego limitu ceny
Maksymalna ilość otwartych zleceń
Ochrona ceny
ACSUSDT Perpetualundefined ~ undefined100 ACS
--
--
--
0.000001NaN% / NaN%NaN%
PoprzedniDalej
strona.