Dostępne kryptowaluty zobowiązaniowe

Powyższe aktywa można wykorzystać jako zabezpieczenie zobowiązań.

1. Gdy zobowiązanie kryptowaluty przekroczy próg automatycznej spłaty, zostanie uruchomiona automatyczna spłata.

2. Po automatycznej spłacie, kwota spłaty = bieżące zobowiązanie − próg automatycznej spłaty × (1 – współczynnik automatycznej spłaty). Opłata będzie naliczana na podstawie stopy dyskontowej kryptowaluty płatniczej. Na przykład, jeśli należy się 1,000 USDT, a stopa dyskontowa wynosi 90%, potrzebne będzie BTC o wartości (1,000 / 90%).

3. Odsetki są rozliczane godzinowo w oparciu o zobowiązanie w momencie rozliczenia. Odsetki nie są naliczane, jeśli zobowiązanie mieści się w limicie bezodsetkowym.