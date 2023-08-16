Kryptowaluty zatwierdzone jako zabezpieczenie
|Krypto
|Limit zabezpieczenia
|Stopa zabezpieczenia
Powyższe aktywa można wykorzystać jako zabezpieczenie w trybie wielu aktywów.Niektóre kryptowaluty używają wielopoziomowych stóp zabezpieczenia. Na przykład, posiadanie 1 BTC przy współczynniku 90% daje 0,9 BTC jako dostępny depozyt zabezpieczający. Część przekraczająca 1 BTC podlega stawce 80%, więc posiadanie 2 BTC daje 0,9 + 0,8 = 1,7 BTC jako dostępny depozyt zabezpieczający.
Dostępne kryptowaluty zobowiązaniowe
|Krypto
|Próg automatycznej spłaty
|Stopa dyskontowa automatycznej spłaty
|Współczynnik automatycznej spłaty
|Limit bezodsetkowy
|Godzinowa stopa procentowa
|Stopa depozytu zabezpieczającego dla zobowiązań
Powyższe aktywa można wykorzystać jako zabezpieczenie zobowiązań.1. Gdy zobowiązanie kryptowaluty przekroczy próg automatycznej spłaty, zostanie uruchomiona automatyczna spłata.2. Po automatycznej spłacie, kwota spłaty = bieżące zobowiązanie − próg automatycznej spłaty × (1 – współczynnik automatycznej spłaty). Opłata będzie naliczana na podstawie stopy dyskontowej kryptowaluty płatniczej. Na przykład, jeśli należy się 1,000 USDT, a stopa dyskontowa wynosi 90%, potrzebne będzie BTC o wartości (1,000 / 90%).3. Odsetki są rozliczane godzinowo w oparciu o zobowiązanie w momencie rozliczenia. Odsetki nie są naliczane, jeśli zobowiązanie mieści się w limicie bezodsetkowym.