MEXC Copy Trade to prosta i wydajna funkcja dla wszystkich traderów i ich obserwujących. Obserwujący mogą bez problemu obserwować wybranego przez siebie doświadczonego tradera. Gdy trader zainicjuje transakcję główną, system automatycznie złoży zlecenie obserwującemu na podstawie strategii tradera. Trader również otrzyma część zysków swoich obserwujących!
Połącz się z dużą grupą obserwujących i zyskaj udostępnij z zysków swoich obserwujących.
Czekaj na zatwierdzenie swojej aplikacji, co zazwyczaj zajmuje 1-2 dni.
System automatycznie będzie składał zlecenia Twoim obserwującym.
Połącz się z dużą grupą obserwujących i zyskaj udostępnij z zysków swoich obserwujących.
Czekaj na zatwierdzenie swojej aplikacji, co zazwyczaj zajmuje 1-2 dni.
System automatycznie będzie składał zlecenia Twoim obserwującym.
Obserwuj doświadczonego tradera i nigdy więcej nie przegap trendów rynkowych.
Przelew środków na swoje konto Spot
Wypełnij szczegóły dotyczące copy trade
Obserwuj doświadczonego tradera i nigdy więcej nie przegap trendów rynkowych.
Przelew środków na swoje konto Spot
Wypełnij szczegóły dotyczące copy trade
Doświadczeni traderzy mogą wykorzystać swoje umiejętności handlowe, aby pomóc swoim obserwującym w dokonywaniu dochodowych transakcji, z których sami mogą otrzymywać udział w zysku. Obserwujący mogą bez kłopotu stosować rozsądne strategie handlowe za pomocą zaledwie jednego kliknięcia.
System będzie składał zlecenia dla obserwujących na podstawie strategii tradera.
Aby rozpocząć kopiowanie transakcji, użytkownicy muszą jedynie przelać środki na swoje copy trade i podać swoje dane.
Wszyscy traderzy posiadają ogromne doświadczenie handlowe i imponujący portfel. Zostali oni zatwierdzeni po wnikliwej analizie przez MEXC.