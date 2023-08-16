Co to jest Copy Trade?

MEXC Copy Trade to prosta i wydajna funkcja dla wszystkich traderów i ich obserwujących. Obserwujący mogą bez problemu obserwować wybranego przez siebie doświadczonego tradera. Gdy trader zainicjuje transakcję główną, system automatycznie złoży zlecenie obserwującemu na podstawie strategii tradera. Trader również otrzyma część zysków swoich obserwujących!