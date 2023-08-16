Loading...

Handel jest teraz łatwiejszy niż kiedykolwiek

50,000+

Łączna liczba użytkowników Copy Trade

1,000,000,000+ USDT

Łączna kwota kopiowanej transakcji

Co to jest Copy Trade?

MEXC Copy Trade to prosta i wydajna funkcja dla wszystkich traderów i ich obserwujących. Obserwujący mogą bez problemu obserwować wybranego przez siebie doświadczonego tradera. Gdy trader zainicjuje transakcję główną, system automatycznie złoży zlecenie obserwującemu na podstawie strategii tradera. Trader również otrzyma część zysków swoich obserwujących!

Jak rozpocząć copy trade?

Jeśli posiadasz duże doświadczenie w handlu i dobrą ocenę rynku, możesz złożyć wniosek o zostanie traderem i otrzymywać udziały w zyskach.

Zostań traderem

Połącz się z dużą grupą obserwujących i zyskaj udostępnij z zysków swoich obserwujących.

Złóż wniosek

Czekaj na zatwierdzenie swojej aplikacji, co zazwyczaj zajmuje 1-2 dni.

Rozpocznij transakcję główną

System automatycznie będzie składał zlecenia Twoim obserwującym.

Jeśli jesteś zwykłym użytkownikiem, który nie chce przegapić najnowszych trendów rynkowych, możesz po prostu obserwować doświadczonego tradera i kopiować jego transakcje.

Zostań obserwującym

Obserwuj doświadczonego tradera i nigdy więcej nie przegap trendów rynkowych.

Przelej środków

Przelew środków na swoje konto Spot

Obserwuj tradera

Wypełnij szczegóły dotyczące copy trade

Korzyści z copy trade

  • Obustronne korzyści

    Doświadczeni traderzy mogą wykorzystać swoje umiejętności handlowe, aby pomóc swoim obserwującym w dokonywaniu dochodowych transakcji, z których sami mogą otrzymywać udział w zysku. Obserwujący mogą bez kłopotu stosować rozsądne strategie handlowe za pomocą zaledwie jednego kliknięcia.

  • Zautomatyzowany system

    System będzie składał zlecenia dla obserwujących na podstawie strategii tradera.

  • Niska bariera wejścia

    Aby rozpocząć kopiowanie transakcji, użytkownicy muszą jedynie przelać środki na swoje copy trade i podać swoje dane.

  • Profesjonalne i niezawodne

    Wszyscy traderzy posiadają ogromne doświadczenie handlowe i imponujący portfel. Zostali oni zatwierdzeni po wnikliwej analizie przez MEXC.

Nie przegap żadnych ważnych trendów rynkowych. Zacznij copy trading już teraz!

Często zadawane pytania (FAQ)