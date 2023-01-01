Zasady wydarzenia

1. To wydarzenie jest ekskluzywne dla specjalnie zaproszonych użytkowników, którzy otrzymali oficjalne maile dotyczące wydarzenia lub inne powiadomienia od MEXC.

2. Wymagane jest, aby netto wpłaty na rachunku terminowym spełniały warunki zdarzenia przez co najmniej dwa dni. Prawidłowa kwota depozytu na rachunku futures = kwota wpływów w okresie zdarzenia - kwota wypływów w okresie zdarzenia.

3. Zrealizowanie określonej wielkości obrotu na kontraktach futures w ciągu jednego dnia uznawane jest za udane zameldowanie. Po ukończeniu meldunku danego dnia, można zaktualizować meldunek następnego dnia i kontynuować meldowanie. Aktualizacje są odświeżane według strefy czasowej UTC+8. Ciągłe meldowanie przez wiele dni będzie kumulować liczbę dni z rzędu. Nagrody zostaną przyznane na podstawie najwyższej liczby kolejnych dni meldowania zgromadzonych w okresie trwania wydarzenia i nie mogą być łączone.

4. Nagrody za zachęty do handlu będą obliczane na podstawie wolumenu handlu kontraktami terminowymi z opłatami handlowymi > 0 w trakcie trwania wydarzenia. Handel kryptowalutami nie jest ograniczony, a nagrody zostaną przyznane zgodnie z najwyższym poziomem, jaki możesz otrzymać.

5. Nagrody za wydarzenie będą przyznawane w formie bonusu na konto futures w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu wydarzenia. Okres ważności bonusu wynosi 7 dni.

6. MEXC zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestników wydarzenia, którzy angażują się w nieuczciwe lub nadużywające działania w trakcie trwania wydarzenia. Działania te obejmują masową rejestrację kont w celu zdobycia dodatkowych bonusów, a także wszelkie inne działania związane z celami niezgodnymi z prawem, oszukańczymi lub szkodliwymi, takimi jak złośliwe rozsyłanie spamu lub oszukiwanie.

7. MEXC zastrzega sobie prawo do modyfikacji wydarzenia lub jego zasad w dowolnym momencie. W przypadku dokonania zmian nie zostanie wysłane żadne dalsze powiadomienie.

8. MEXC zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji tego wydarzenia. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z działem Obsługi Klienta.