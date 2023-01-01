Regulamin

1. Aby móc otrzymać nagrody, należy zarejestrować się na wydarzenie.

2. W obliczeniach uwzględniane są wyłącznie wpłaty on-chain, fiat oraz P2P.

3. Pod uwagę będą brane tylko wolumeny obrotu kontraktami futures z opłatami >0 (z wyłączeniem kontraktów futures na stablecoiny, takie jak USDC/USDT). Wszystkie statystyki handlowe będą oparte na strefie czasowej UTC+8.

4. Subkonta, konta Market Makerów oraz konta instytucjonalne nie mogą brać udziału.

5. Nagrody zostaną zweryfikowane i wypłacone w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia wydarzenia. W przypadku nagród fizycznych nasz zespół obsługi klienta skontaktuje się bezpośrednio ze zwycięzcami, aby ustalić szczegóły dostawy.

6. Zapoznaj się z Instrukcją dotyczącą bonusów Futures przed wykorzystaniem bonusów.

7. Uczestnicy muszą ściśle przestrzegać warunków usługi. MEXC zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji użytkowników podejrzanych o handel krzyżowy, masową rejestrację kont, handel własny lub manipulacje rynkowe w trakcie wydarzenia.

8. MEXC zastrzega sobie prawo do zmiany warunków wydarzenia bez wcześniejszego powiadomienia.

9. MEXC zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji tego wydarzenia. W razie pytań skontaktuj się z działem obsługi klienta.