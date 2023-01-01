countdown-iconWydarzenie kończy się za
  • W wydarzeniu mogą wziąć udział wyłącznie użytkownicy, którzy nie wykonali jeszcze swojego pierwszego zlecenia na rynku Futures.

Odkryj magię świąt w każdym pudełku!

Każde 0 pkt daje szansę na otwarcie świątecznej skrzynki z niesamowitymi nagrodami!

          Konkurs dla początkujących
          Świąteczna tabela wyników
          Mnóstwo punktów, dzień w dzień, tydzień w tydzień!
          Wykonaj wyznaczone zadania w czasie trwania wydarzenia, aby zdobyć punkty!
          Zarejestruj się na wydarzenie
          Wpłać ≥ 0 USDT w ciągu siedmiu dni od rejestracji
          Ukończ swoją pierwszą transakcję futures
          Zadania tygodniowe

          Dni handlu futures w tym tygodniu

          Wolumen obrotu futures w tym tygodniu

          Szac. liczba punktów w tym tygodniu

          Ostatnia aktualizacja: -- Co tydzień automatycznie przyznawana jest tylko najwyższa nagroda punktowa spośród ukończonych zadań tygodniowych.

          Regulamin

          1. Aby móc otrzymać nagrody, należy zarejestrować się na wydarzenie.

          2. W obliczeniach uwzględniane są wyłącznie wpłaty on-chain, fiat oraz P2P.

          3. Pod uwagę będą brane tylko wolumeny obrotu kontraktami futures z opłatami >0 (z wyłączeniem kontraktów futures na stablecoiny, takie jak USDC/USDT). Wszystkie statystyki handlowe będą oparte na strefie czasowej UTC+8.

          4. Subkonta, konta Market Makerów oraz konta instytucjonalne nie mogą brać udziału.

          5. Nagrody zostaną zweryfikowane i wypłacone w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia wydarzenia. W przypadku nagród fizycznych nasz zespół obsługi klienta skontaktuje się bezpośrednio ze zwycięzcami, aby ustalić szczegóły dostawy.

          6. Zapoznaj się z Instrukcją dotyczącą bonusów Futures przed wykorzystaniem bonusów.

          7. Uczestnicy muszą ściśle przestrzegać warunków usługi. MEXC zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji użytkowników podejrzanych o handel krzyżowy, masową rejestrację kont, handel własny lub manipulacje rynkowe w trakcie wydarzenia.

          8. MEXC zastrzega sobie prawo do zmiany warunków wydarzenia bez wcześniejszego powiadomienia.

          9. MEXC zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji tego wydarzenia. W razie pytań skontaktuj się z działem obsługi klienta.

