Korzystaj z najniższych opłat za kontrakty futures na rynku: 0.000% maker i 0.000% taker

Ponad 90% par tradingowych oferuje najwyższą płynność, zapewniając stabilność w skrajnych warunkach rynkowych, aby zapobiec nieoczekiwanym likwidacjom.

Oferujemy najszybsze notowania, największy wybór gorących tokenów na kontraktach futures oraz regulowaną dźwignię do 200x.

1. Ta pozycja airdropu jest dostępna wyłącznie dla użytkowników, którzy otrzymali specjalne zaproszenie od przedstawicieli MEXC.

2. Każdy użytkownik może odebrać pozycję airdrop za darmo tylko raz. Brokerzy, użytkownicy instytucjonalni i subkonta nie kwalifikują się do udziału w tym wydarzeniu.

3. Wszyscy uczestnicy muszą ściśle przestrzegać regulaminu MEXC. MEXC zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestników wydarzenia, którzy angażują się w nieuczciwe lub obraźliwe działania w okresie trwania wydarzenia.

4. MEXC zastrzega sobie prawo do modyfikacji warunków tego wydarzenia bez wcześniejszego powiadomienia.