ZTX

ZTX is the Web3 metaverse platform backed by Jump Crypto and ZEPETO, which is the largest metaverse platform in Asia. ZTX aims to offer virtual social networking venues for avatars in addition to diverse add-on offerings such as portal games.

NazwaZTX

PozycjaNo.1103

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.03%

Podaż w obiegu4,204,949,769

Maksymalna podaż10,000,000,000

Całkowita podaż10,000,000,000

Wskaźnik obrotu0.4204%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum11.556783050240258,2023-10-16

Najniższa cena0.001751707671101052,2025-04-07

Publiczny blockchainARB

WprowadzenieZTX is the Web3 metaverse platform backed by Jump Crypto and ZEPETO, which is the largest metaverse platform in Asia. ZTX aims to offer virtual social networking venues for avatars in addition to diverse add-on offerings such as portal games.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.