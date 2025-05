YOURAI

YOUR AI Protocol is the world’s first AI content layer for the future of e-commerce. YOUR AI Protocol is an open source protocol that brings creators, curators, node operators, and content distributors together to collectively provide AI-driven product content in e-commerce markets.

NazwaYOURAI

PozycjaNo.2037

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.02%

Podaż w obiegu512,287,720

Maksymalna podaż1,000,000,000

Całkowita podaż891,625,000

Wskaźnik obrotu0.5122%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.5438290931338011,2024-03-22

Najniższa cena0.001108546365366424,2025-04-07

Publiczny blockchainETH

WprowadzenieYOUR AI Protocol is the world’s first AI content layer for the future of e-commerce. YOUR AI Protocol is an open source protocol that brings creators, curators, node operators, and content distributors together to collectively provide AI-driven product content in e-commerce markets.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.