XB

Aiming to become the world's largest liquidity provider, XBANKING is a non-custodial staking, re-staking, liquid pools platform. Fully audited by Certik, XBANKING provides services to stake 140+ cryptocurrencies across 40+ chains and 90+ web3 wallets.

NazwaXB

PozycjaNo.3975

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu0

Maksymalna podaż10,500,000

Całkowita podaż10,500,000

Wskaźnik obrotu0%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum3.564745444739441,2024-05-10

Najniższa cena0.03542568683886901,2024-09-21

Publiczny blockchainSOL

Sektor

Media społecznościowe

Zastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.