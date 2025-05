WWY

$WWY is the native token of WeWay's ecosystem and serves as a cornerstone of our commitment to revolutionize finance in the Web3 era. $WWY is a utility token that enables the access to various services and opportunities within WeWay's ecosystem. $WWY is a symbol of innovation and collaboration, and embodies WeWay's mission of building a strong, interconnected DeFi space.

NazwaWWY

PozycjaNo.2369

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.05%

Podaż w obiegu1,440,281,416

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż6,999,999,999

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.07362579999176638,2022-04-26

Najniższa cena0.000179664089786364,2025-04-07

Publiczny blockchainBSC

Sektor

Media społecznościowe

