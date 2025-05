WVTRS

Vitreus is at the forefront of emerging technologies, driving innovation in alignment with the principles of Web3. As the first fully EVM-compatible Relay-Chain, Vitreus is transforming decentralized finance (DeFi) and expanding blockchain's applications across various sectors. Their pioneering Decentralized Physical Infrastructure (DePIN) model empowers user participation, establishing a secure and decentralized platform for blockchain solutions. With a focus on decentralization, transparency, and community-led growth, Vitreus is poised to reshape the digital world through cutting-edge advancements.

NazwaWVTRS

PozycjaNo.8581

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu0

Maksymalna podaż608,754,871

Całkowita podaż608,754,871

Wskaźnik obrotu0%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.11718969267306469,2024-06-30

Najniższa cena0.009566473768296885,2025-05-01

Publiczny blockchainETH

